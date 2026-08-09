В Новороссийске обломки БПЛА упали на два предприятия и частный дом

В ночь на 9 августа над Краснодарским краем отразили атаку беспилотников

UPD: При атаке беспилотников на Новороссийск пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. По уточненным данным, повреждения получили два частных дома, в одной многоэтажке выбило окно в подъезде.

Утром 9 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что обломки беспилотника упали на территории двух промышленных объектов и на частный дом в поселке Верхнебаканском. После падения фрагментов загорелась хозяйственная постройка. Пожар быстро потушили. Никто не пострадал.