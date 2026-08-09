В Новороссийске обломки БПЛА упали на два предприятия и частный дом

Краснодарский край

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

В ночь на 9 августа над Краснодарским краем отразили атаку беспилотников

UPD: При атаке беспилотников на Новороссийск пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. По уточненным данным, повреждения получили два частных дома, в одной многоэтажке выбило окно в подъезде.

Утром 9 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что обломки беспилотника упали на территории двух промышленных объектов и на частный дом в поселке Верхнебаканском. После падения фрагментов загорелась хозяйственная постройка. Пожар быстро потушили. Никто не пострадал. 

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Атаку беспилотников в Новороссийске отражали около четырех утра. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 03:49, отбой дали в 05:12. В это же время угроза БПЛА действовала в Туапсинском районе.

По словам Кравченко, сейчас на местах работают экстренные и специальные службы.

По данным Минобороны России, за ночь над регионами страны, а также над Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 153 беспилотника.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска определили укрытие в 8 километрах от пляжа. Жители возмутились.

Новороссийск Происшествия СВО

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