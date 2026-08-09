Реабилитационный центр «Жемчужная» под Анапой может остаться без дома. Землю, где спасают животных и птиц, продают

Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала центра «Жемчужная»
    © Скриншоты фото из телеграм-канала центра «Жемчужная»

Для спасенных животных и птиц «Жемчужная» стала шансом на жизнь. Теперь центр в Витязево вынужден срочно искать новое место

9 августа реабилитационный центр «Жемчужная» сообщил о том, что должен срочно покинуть территорию в селе Витязево под Анапой — участок, который безвозмездно предоставляла винодельня «Аратти», выставлен на продажу.

Организация ищет новое место и средства на переезд.

«Под угрозой оказалось место, которое стало домом для тех, кому больше некуда идти. Мы принимаем не только диких животных, пострадавших в природе. К нам попадают животные, изъятые у браконьеров и фотографов, спасенные из неволи, после жестокого обращения и незаконного содержания. Здесь они получают шанс на жизнь. Но сейчас этот шанс нужен уже не только им — он нужен самому центру», поделились волонтеры.

«Перья склеены, не могут взлететь»:

Напомним, реабилитационный центр «Жемчужная» открылся в селе Витязево под Анапой в декабре 2024 года — после разлива мазута из-за столкновения двух танкеров у Керченского пролива. Центр разместился на улице Жемчужной, 9.

За все время волонтеры приняли тысячи пострадавших птиц и диких животных. Новые выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы фиксировались регулярно, в том числе в апреле 2026 года, когда за несколько дней в «Жемчужную» доставили более 800 особей.

Как писали Юга.ру, за полгода в Черном море погибли 630 китообразных. Причиной могут быть нефтеразливы в Туапсе и Анапе.

Анапа Благотворительность Животные птицы Разлив нефти Экология

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