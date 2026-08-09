Реабилитационный центр «Жемчужная» под Анапой может остаться без дома. Землю, где спасают животных и птиц, продают

Для спасенных животных и птиц «Жемчужная» стала шансом на жизнь. Теперь центр в Витязево вынужден срочно искать новое место

9 августа реабилитационный центр «Жемчужная» сообщил о том, что должен срочно покинуть территорию в селе Витязево под Анапой — участок, который безвозмездно предоставляла винодельня «Аратти», выставлен на продажу. Организация ищет новое место и средства на переезд. «Под угрозой оказалось место, которое стало домом для тех, кому больше некуда идти. Мы принимаем не только диких животных, пострадавших в природе. К нам попадают животные, изъятые у браконьеров и фотографов, спасенные из неволи, после жестокого обращения и незаконного содержания. Здесь они получают шанс на жизнь. Но сейчас этот шанс нужен уже не только им — он нужен самому центру», — поделились волонтеры.

Напомним, реабилитационный центр «Жемчужная» открылся в селе Витязево под Анапой в декабре 2024 года — после разлива мазута из-за столкновения двух танкеров у Керченского пролива. Центр разместился на улице Жемчужной, 9.

За все время волонтеры приняли тысячи пострадавших птиц и диких животных. Новые выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы фиксировались регулярно, в том числе в апреле 2026 года, когда за несколько дней в «Жемчужную» доставили более 800 особей.