Режиссер Сокуров усомнился, что Кадыровы должны носить звание Героя России. Рамзан Кадыров обвинил его в разжигании розни

На встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ режиссер Александр Сокуров предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили Ахмат и Рамзан Кадыровы

«Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?» — сказал Сокуров на мероприятии 10 декабря.

Он также выразил мнение, что политические вопросы по конфликту с Чечней так и не были осмыслены и нет ответа на вопрос, была ли это освободительная борьба или мятеж.

Путин не согласился с точкой зрения режиссера. Он заявил, что чеченский народ пострадал от людей, которые «выдумывали новую Россию» и воспользовались исторической памятью о несправедливости, чтобы проталкивать собственные идеи, чтобы разрушить Россию.

«Если кто-то из них независимо от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации»,— сказал президент.

11 декабря позицию Сокурова прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он расценил высказывания режиссера как неприкрытый национализм и предложил привлечь его к ответственности.

«Вы своими ничем не прикрытыми националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов. Но в данном случае вам это не удастся. У чеченского народа есть стойкий иммунитет против попыток стравить с другими народами и вызвать межнациональную напряженность. Россия и Чечня едины навсегда!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что, благодаря его отцу более 7 тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов незаконных вооруженных формирований. Это, по его словам, «в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России.

«Подсчитайте, сколько жизней военнослужащих федеральных сил, сотрудников милиции и мирных граждан спасено благодаря этой колоссальной работе», — обратился Кадыров к Сокурову.

Он также заявил, что Сокуров «слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всем чеченском народе». И добавил, что если бы не власти Чечни, то Сокуров и «ему подобные» давно бежали бы из России и «из-за бугра» пытались бы развалить страну.

84 десантника 6-й роты Псковской дивизии погибли в бою с боевиками в марте 2000 года под Аргуном в Чечне. 22 десантникам было присвоено звание Героя России, пишет RT. Ахмат Кадыров, который был муфтием непризнанной Ичкерии с 1995 по 2000 года, а после стал президентом Чечни, получил звание Героя России посмертно в 2004 году (он погиб в результате теракта на стадионе в Грозном 9 мая). Рамзан Кадыров получил звание в декабре того же года.