«Не остановить, под пули лезет». Путин объяснил, за что Кадыров получил звание Героя России

На пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин рассказал, за какие достижения глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя России

Во время встречи журналист издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников рассказал о недавнем заседании СПЧ, во время которого режиссер Александр Сокуров попросил переосмыслить звания Героя России у Рамзана и Ахмата Кадыровых. Колесников попросил главу государства прокомментировать эту ситуацию.

Свой ответ Путин начал с рассказа об Ахмате Кадырове. Президент пояснил, что тот «пришел [сам] для того, чтобы выстраивать отношения с Россией». По словам Путина, первый президент Чечни объяснил, что не хочет налаживать контакт с «некоторыми исламскими странами», потому что они «подчиняют своей воле». Им он противопоставил Россию, которая «всегда с пониманием относилась к вероисповеданию, мироустройству». Путин отметил, что Ахмат Кадыров погиб «за Чечню, за чеченский народ, за Россию — он сознательно на это пошел» (первый глава Чекни погиб во время теракта 9 мая 2004 года). Президент отметил, что до сих пор жалеет, что «отпустил его на те праздники», когда Кадыров находился в Москве. «Я говорю: „Оставайся“. „Нет, я пойду, я должен быть там, у себя дома“», — пересказал диалог с Кадыровым президент России.

После этого Путин прокомментировал звание Героя России у нынешнего главы Чечни. «Действующий президент, его сын, — он ведь до сих подвергается значительной опасности в ежедневном режиме. Кроме этого, он еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях», — подчеркнул Путин. Президент рассказал, что однажды ему позвонил директор ФСБ и доложил о том, что «кадыровцы» ликвидировали одну из террористических банд. «"И он сам [Кадыров]?" — "И он сам". — "Я же ему запретил". — "Ну, не остановить, под пули лезет". Поэтому я указы о награждении "Героем России" просто так не подписываю», — пересказал диалог и подытожил глава государства. В конце своего ответа Путин сравнил состояние Грозного несколько лет назад и сегодня:

«Вспомните, как Грозный выглядел: как Сталинград после Сталинградской битвы. Именно так. И сейчас посмотрите». Президент добавил, что «в принципе, Кадырову можно было еще и "Героя труда" дать», но затем уточнил, что он «молодой еще, подождет».