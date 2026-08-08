Пляжи Геленджика закрыли из-за угрозы БПЛА

В Геленджике, Кабардинке и Дивноморском 8 августа закрыли пляжи из-за угрозы атаки беспилотников и работы систем ПВО

С утра 8 августа в Краснодарском крае действует беспилотная опасность. В Геленджике звучала сирена, а глава города Алексей Богодистов предупредил жителей и отдыхающих о возможных громких звуках из-за работы ПВО.

Около 12:00 власти сообщили о закрытии пляжей в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Туристов попросили покинуть прибрежную зону и соблюдать спокойствие.

«Безопасность людей превыше всего», — отметили в администрации.