Пляжи Геленджика закрыли из-за угрозы БПЛА
В Геленджике, Кабардинке и Дивноморском 8 августа закрыли пляжи из-за угрозы атаки беспилотников и работы систем ПВО
С утра 8 августа в Краснодарском крае действует беспилотная опасность. В Геленджике звучала сирена, а глава города Алексей Богодистов предупредил жителей и отдыхающих о возможных громких звуках из-за работы ПВО.
Около 12:00 власти сообщили о закрытии пляжей в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Туристов попросили покинуть прибрежную зону и соблюдать спокойствие.
«Безопасность людей превыше всего», — отметили в администрации.
Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:
Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповка подвергся атаке БПЛА. В результате погибли семь человек, в том числе четверо детей, 58 получили ранения.
Как писали Юга.ру, аэропорт Геленджика потратит до 1,1 млн рублей на защитные укрытия.