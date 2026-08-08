Пляжи Геленджика закрыли из-за угрозы БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Геленджике, Кабардинке и Дивноморском 8 августа закрыли пляжи из-за угрозы атаки беспилотников и работы систем ПВО

С утра 8 августа в Краснодарском крае действует беспилотная опасность. В Геленджике звучала сирена, а глава города Алексей Богодистов предупредил жителей и отдыхающих о возможных громких звуках из-за работы ПВО.

Около 12:00 власти сообщили о закрытии пляжей в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Туристов попросили покинуть прибрежную зону и соблюдать спокойствие.

«Безопасность людей превыше всего», — отметили в администрации.

Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:

Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповка подвергся атаке БПЛА. В результате погибли семь человек, в том числе четверо детей, 58 получили ранения.

Как писали Юга.ру, аэропорт Геленджика потратит до 1,1 млн рублей на защитные укрытия.

Безопасность Геленджик Пляжи СВО

Новости

Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?
Звездопад Персеиды над Кубанью: когда лучше смотреть на небо
На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста
В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 
В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров
Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

Лента новостей

Реклама на сайте