В Ростове-на-Дону хотят обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на «Госуслугах»

4 августа глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил , что в городе хотят обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на портале «Госуслуги» перед использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По его словам, инициатива направлена на снижение числа ДТП. Скрябин отметил, что происшествия с СИМ вызывают «большой общественный резонанс», так как в них часто попадают несовершеннолетние.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года Минтранс России планирует обязать владельцев СИМ регистрировать их на «Госуслугах».

Предполагается, что к дорожному движению будет допускаться только тот транспорт, который есть в реестре. СИМ, купленные после вступления в силу закона, нужно будет поставить на учет в течение 10 дней со дня приобретения.