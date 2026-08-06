В Ростове-на-Дону хотят обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на «Госуслугах»
Глава Ростова-на-Дону предложил ввести обязательную регистрацию через «Госуслуги» перед использование СИМ
4 августа глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе хотят обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на портале «Госуслуги» перед использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
По его словам, инициатива направлена на снижение числа ДТП. Скрябин отметил, что происшествия с СИМ вызывают «большой общественный резонанс», так как в них часто попадают несовершеннолетние.
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Напомним, что с 1 сентября 2026 года Минтранс России планирует обязать владельцев СИМ регистрировать их на «Госуслугах».
Предполагается, что к дорожному движению будет допускаться только тот транспорт, который есть в реестре. СИМ, купленные после вступления в силу закона, нужно будет поставить на учет в течение 10 дней со дня приобретения.
Как писали Юга.ру, в России планируют повысить штрафы для самокатчиков.