В Ростове-на-Дону хотят обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на «Госуслугах»

Ростовская область

Распечатать

  • Электросамокаты © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    Электросамокаты © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

Глава Ростова-на-Дону предложил ввести обязательную регистрацию через «Госуслуги» перед использование СИМ

4 августа глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе хотят обязать пользователей электросамокатов регистрироваться на портале «Госуслуги» перед использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По его словам, инициатива направлена на снижение числа ДТП. Скрябин отметил, что происшествия с СИМ вызывают «большой общественный резонанс», так как в них часто попадают несовершеннолетние.

Читайте также:

Напомним, что с 1 сентября 2026 года Минтранс России планирует обязать владельцев СИМ регистрировать их на «Госуслугах». 

Предполагается, что к дорожному движению будет допускаться только тот транспорт, который есть в реестре. СИМ, купленные после вступления в силу закона, нужно будет поставить на учет в течение 10 дней со дня приобретения.

Как писали Юга.ру, в России планируют повысить штрафы для самокатчиков.

Ростов-на-Дону Ростовская область Самокаты СИМ Транспорт

Новости

Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?
Звездопад Персеиды над Кубанью: когда лучше смотреть на небо
На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста
В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 
В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров
Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

Лента новостей

Реклама на сайте