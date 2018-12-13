Кадыров назвал два условия для процветания Чечни — больше денег и не мешать

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 декабря заявил, что республика может достичь больших успехов, если ей выделят больший объем средств из федерального бюджета

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше — если бы нам не мешали», — сказал Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24».

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Он уточнил, что правительство сократило федеральную целевую программу в республике, и пожаловался на недоверие.

«Нам много мешали. Недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — сказал он.

Глава Чечни подчеркнул, что республике оказывал доверие президент, и это очень сильно помогало.

Как сообщали Юга.ру, в октябре Рамзан Кадыров заявил, что регион сможет самостоятельно добывать нефть после того, как получит в собственность компанию «Чеченнефтехимпром». Глава республики просил Путина о передаче предприятия с 2015 года.

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Кадыров назвал два условия для процветания Чечни — больше денег и не мешать

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