В Новороссийске годовалому Халиду Элвану требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь мальчику
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с врожденной правосторонней косолапостью из Новороссийска на лечение по методу Понсети
Халид родился с подвернутой правой ногой, стопа была загнута внутрь. Врачи диагностировали ему косолапость, порекомендовали в месяц показать мальчика ортопеду. В остальном Халид был здоров.
«Плановое УЗИ во время беременности патологии не показывало, и мы ничего про косолапость не знали, поэтому сразу же принялись собирать сведения о заболевании, искать врача. Узнали о новороссийском ортопедическом центре», — поделилась мама мальчика Мария Элван.
В клинике Халиду подтвердили диагноз и сказали, что ему поможет лечение по методу Понсети. Оно предполагает гипсования в несколько этапов и щадящую операцию. Потом нужно носить специальную ортопедическую обувь. Доктор объяснил, что начинать лечение нужно как можно раньше, пока стопы пластичны и хорошо поддаются коррекции.
«У Халида врожденная правосторонняя косолапость 3-й степени. Мальчику требуется лечение по методу Понсети. После курса гипсований стопа будет выведена в максимально правильное положение. Потом мы сделаем операцию на мышцах и сухожилиях. Своевременно начатое лечение позволит малышу развиваться и избежать сложных операций в будущем. Чтобы не случился рецидив, Халиду после операции нужно будет до четырех-пяти лет носить специальную ортопедическую обувь», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.
Родители Халида не могут самостоятельно оплатить лечение. Всего требуется 228 866 рублей.
Как помочь мальчику:
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Халида Элвана);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Халида Элвана. Без НДС.
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