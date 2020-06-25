С 27 июня на Кубани снова заработает транспортное сообщение между районами

На очередном краевом оперштабе 25 июня власти Краснодарского края решили возобновить сообщение между районами

Напомним, 28 марта в Краснодарском крае отменили автобусное сообщение. Ездить между муниципалитетами разрешили только жителям, имеющим красный пропуск. 11 июня красные пропуска отменили, а с 21 июня в крае завершился режим карантина. К этому времени на Кубани отменили практически все основные действовавшие до этого ограничения: теперь можно свободно перемещаться на улице, ходить в торговые центры и отдельно стоящие магазины, посещать пляжи и летние кафе. Тем не менее, в регионе продолжил действовать режим повышенной готовности, поэтому межмуниципальные поездки оставались под запретом. Следует отметить, что при этом жители других регионов имеют возможность прибывать на кубанские курорты на самолетах и поездах.

25 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в крае улучшается эпидобстановка и уменьшается ежесуточное число носителей инфекции. Он предложил возобновить пассажирское сообщение между районами, а также открыть авиаперелеты между Краснодаром и Сочи. Глава региона предложил высказать мнение главе краевого Роспотребнадзора Марии Потемкиной и вице-губернатору Андрею Алексеенко. Потемкина отметила, что после снятия ограничительных мероприятий 23 мая (снятие запрета на передвижение внутри районов) в крае не увеличился прирост заболеваемости, а Алексеенко сообщил, что в регионе не ожидается осложнение эпидситуации. Также предложение губернатора поддержали главы Краснодара, Сочи, Геленджика и Новороссийска. Главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов тоже согласился с идеей главы края и добавил, что следует привыкать к новой обстановке и «жить с этим». Мнение высказал и Владимир Порханов, главврач краевой клинической больницы № 1. По его словам, наблюдается высокий процент заболеваемости у тех, кто имеет гипертоническую болезнь, хроническую сердечную недостаточность, ожирение третьей степени, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, хронические заболевания почек и астму.