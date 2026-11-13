Кубанский бизнес стал на 35% чаще покупать модульные дата-центры

13 ноября «Эксперт Юг» сообщил, что бизнес Краснодарского края за десять месяцев 2026 года купил модульных дата-центров на 35% больше, чем за тот же период 2025-го. По объему закупок центров обработки данных (ЦОД) Кубань заняла первое место на Юге России. Об этом рассказала директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Больше всего тендеров объявили промышленные предприятия региона — 32% от общего числа. Заметную долю дали торговля и e-commerce (19%), телеком-операторы (14%) и банки (8,5%).