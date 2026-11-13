Кубанский бизнес стал на 35% чаще покупать модульные дата-центры
Краснодарский край обогнал весь юг России по закупкам ЦОД
13 ноября «Эксперт Юг» сообщил, что бизнес Краснодарского края за десять месяцев 2026 года купил модульных дата-центров на 35% больше, чем за тот же период 2025-го. По объему закупок центров обработки данных (ЦОД) Кубань заняла первое место на Юге России. Об этом рассказала директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.
Больше всего тендеров объявили промышленные предприятия региона — 32% от общего числа. Заметную долю дали торговля и e-commerce (19%), телеком-операторы (14%) и банки (8,5%).
Без такси, платежей и «Алисы»:
По географии Юга Краснодарский край стал безоговорочным лидером — 44,1% всех покупок. На втором месте — Ростовская область (32,3%), на третьем — Волгоградская (14,7%).
По словам Горчицыной, компаниям нужно больше вычислительных мощностей, чем успевают вводить капитальные дата-центры в России. Она отметила, что сейчас на ранней стадии строительства находится около 30 объектов на общую сумму больше 340 млрд рублей. Еще почти 40 проектов заморожено. Именно поэтому компании стали обращать внимание на модульные решения.
Напомним, в октябре трижды за неделю БПЛА атаковали дата-центры «Яндекса». Масштабный сбой затронул сервисы компании по всей России, включая Краснодарский край.
Как писали Юга.ру, Россия стала лидером по публичным утечкам баз данных.