Историю любви Лили Брик и Маяковского экранизировали. Где в Краснодаре показывают фильм

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Лиля» © Скриншот видео с Rutube-канала «Атмосфера Кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Лиля» © Скриншот видео с Rutube-канала «Атмосфера Кино»

В российский прокат вышла биографическая мелодрама «Лиля». Какие кинотеатры Краснодара показывают фильм? (18+)

12 ноября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Лиля». Это биографическая мелодрама от режиссерки Веры Сторожевой («Небо. Самолет. Девушка»).

Лента посвящена Лиле Брик — музе Владимира Маяковского и одной из самых противоречивых фигур Серебряного века. Фильм охватывает период с 1915 года, когда женщина познакомилась с поэтом, до ее смерти в 1978-м. Картина разделена на три части — разные этапы отношений внутри знаменитого «треугольника» Брики — Маяковский.

Вместо книг — укрытия:

Все, что происходит до гибели Маяковского в 1930 году, снято в черно-белой гамме, стилизованной под знаменитые фотографии Александра Родченко. Финальные сцены выполнены в цвете.

Главные роли исполнили Мария Смольникова (Лиля), Андрей Максимов (Маяковский) и Евгений Стычкин (Осип Брик).

Посмотреть фильм «Лиля» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор». Параллельно с прокатной версией существует девятисерийный сериал, который позже выйдет на онлайн-платформах.

Как писали Юга.ру, 3 ноября в  сети появился документальный фильм «Это громкая история: Ростов-на-Дону». В нем приняли участие известные деятели культуры города.

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Историю любви Лили Брик и Маяковского экранизировали. Где в Краснодаре показывают фильм
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