Историю любви Лили Брик и Маяковского экранизировали. Где в Краснодаре показывают фильм

Лента посвящена Лиле Брик — музе Владимира Маяковского и одной из самых противоречивых фигур Серебряного века. Фильм охватывает период с 1915 года, когда женщина познакомилась с поэтом, до ее смерти в 1978-м. Картина разделена на три части — разные этапы отношений внутри знаменитого «треугольника» Брики — Маяковский.

12 ноября на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Лиля». Это биографическая мелодрама от режиссерки Веры Сторожевой («Небо. Самолет. Девушка»).

Все, что происходит до гибели Маяковского в 1930 году, снято в черно-белой гамме, стилизованной под знаменитые фотографии Александра Родченко. Финальные сцены выполнены в цвете.

Главные роли исполнили Мария Смольникова (Лиля), Андрей Максимов (Маяковский) и Евгений Стычкин (Осип Брик).

Посмотреть фильм «Лиля» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор». Параллельно с прокатной версией существует девятисерийный сериал, который позже выйдет на онлайн-платформах.