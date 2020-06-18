На Кубани снова ввели режим повышенной готовности. Вот, что еще изменилось

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края 18 июня опубликовали постановление, которое ввело в регионе режим повышенной готовности

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства края в п. 1 ч. 1 изменил карантин на режим повышенной готовности на территории Кубани.

Кроме того, документ отменил пункт прежнего приказа, который утверждал форму и порядок выдачи пропусков на машины для передвижения по территории края. Таким образом, красные пропуска отменили. Однако транзитные все еще остались.

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Кроме того, вечером 18 июня появилось постановление главы Кубани Вениамина Кондратьева об отмене карантина. Согласно документу, режим повышенной готовности будет действовать до 6 июля. При этом власти разрешили проводить мероприятия, в которых будут участвовать до 100 человек (ранее разрешалось только до 50 человек).

Также постановление разрешило людям заниматься спортом на улице и открытых стадионах. Фитнес-центры все еще не будут работать. Вот, что еще разрешили открыть:

  • ТРЦ площадью свыше 800 кв. метров и магазины, у которых есть отдельный вход;
  • Организации, которые предоставляют платные образовательные услуги. Но только для людей старше 18 лет или дистанционно;
  • Ярмарки и рынки на свежем воздухе, а также непродовольственные рынки площадью до 800 кв. метров.

Также в документе сохраняется необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и использовать маски. Жителям рекомендовали пользоваться личными автомобилями.

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