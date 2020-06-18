На Кубани снова ввели режим повышенной готовности. Вот, что еще изменилось

Кроме того, документ отменил пункт прежнего приказа, который утверждал форму и порядок выдачи пропусков на машины для передвижения по территории края. Таким образом, красные пропуска отменили. Однако транзитные все еще остались.

Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства края в п. 1 ч. 1 изменил карантин на режим повышенной готовности на территории Кубани.

Кроме того, вечером 18 июня появилось постановление главы Кубани Вениамина Кондратьева об отмене карантина. Согласно документу, режим повышенной готовности будет действовать до 6 июля. При этом власти разрешили проводить мероприятия, в которых будут участвовать до 100 человек (ранее разрешалось только до 50 человек).

Также постановление разрешило людям заниматься спортом на улице и открытых стадионах. Фитнес-центры все еще не будут работать. Вот, что еще разрешили открыть:

ТРЦ площадью свыше 800 кв. метров и магазины, у которых есть отдельный вход;

Организации, которые предоставляют платные образовательные услуги. Но только для людей старше 18 лет или дистанционно;

Ярмарки и рынки на свежем воздухе, а также непродовольственные рынки площадью до 800 кв. метров.

Также в документе сохраняется необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и использовать маски. Жителям рекомендовали пользоваться личными автомобилями.