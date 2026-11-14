Эльбрус и Архыз открыли горнолыжный сезон. Когда заработают остальные курорты юга?
Рассказываем, на каких южных горнолыжных курортах уже можно кататься
11 ноября горнолыжный курорт «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) сообщил об открытии сезона. Кататься уже можно на самой высокогорной трассе России «Гарабаши — Мир», расположенной на высоте 3847 метров над уровнем моря.
Другие маршруты пока закрыты. Нижние трассы «Азау — Кругозор» готовы только на 30%. Сотрудникам потребуется еще около 80 часов работы снеговых пушек, чтобы открыть их. Сейчас на курорте действует тариф низкого сезона: взрослый ски-пасс стоит 3800 рублей при покупке в кассе и 3420 рублей — онлайн.
Официальное открытие сезона на Эльбрусе пройдет позже — 5 и 6 декабря. Туристов ждет гастрономический фестиваль на поляне Азау.
В телеграм-канале курорта «Архыз» (Карачаево-Черкесия) сообщили, что сезон в тестовом режиме откроют 14 ноября. Для туристов будет доступна трасса «Горизонт» на Северном склоне, расположенная на высоте от 2500 метров над уровнем моря. Это легкий маршрут протяженностью 1,4 км. Остальные трассы откроют, когда толщина искусственного снежного покрова достигнет 40–50 см.
Сейчас стоимость ски-пассов на курорте составляет 1950 рублей для взрослых и 1150 рублей для детей. Отдельно необходимо оплатить пластиковую карту и страховку.
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На курорте «Роза Хутор» в Сочи открытие горнолыжного сезона запланировано на 18 декабря. Однако дата может измениться: это зависит от погоды и состояния естественного снежного покрова.
Стоимость ски-пасса на два дня — от 9405 рублей для взрослых.
Дата открытия сезона на другом сочинском курорте — «Красная Поляна» — пока неизвестна. Однако в телеграм-канале сообщили, что есть шанс начать кататься уже 4–6 декабря. Точную дату объявят позднее: она зависит от погоды.
Стоимость ски-пассов также пока неизвестна — тарифы опубликуют на сайте курорта позже.
На третьем сочинском курорте — «Газпром Поляна» — пока тоже покататься не получится. Дата начала сезона неизвестна.
На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии снега также недостаточно. 8 ноября в телеграм-канале сообщили, что специальные машины — ратраки — уже вышли на склон, чтобы уплотнить снег. Однако снежного покрова пока недостаточно для катания. Отметим, что в прошлом году в Домбае сезон стартовал 20 декабря.
Пресс-служба курорта «Мамисон» в Северной Осетии также не сообщала точную дату начала горнолыжного сезона. 9 ноября в телеграм-канале написали, что до открытия остались «считаные дни». Однако в том же сообщении отметили, что старт намечен только на декабрь.
Как писали Юга.ру, в мае в Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение.