Эльбрус и Архыз открыли горнолыжный сезон. Когда заработают остальные курорты юга?

Рассказываем, на каких южных горнолыжных курортах уже можно кататься

11 ноября горнолыжный курорт «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) сообщил об открытии сезона. Кататься уже можно на самой высокогорной трассе России «Гарабаши — Мир», расположенной на высоте 3847 метров над уровнем моря.

Другие маршруты пока закрыты. Нижние трассы «Азау — Кругозор» готовы только на 30%. Сотрудникам потребуется еще около 80 часов работы снеговых пушек, чтобы открыть их. Сейчас на курорте действует тариф низкого сезона: взрослый ски-пасс стоит 3800 рублей при покупке в кассе и 3420 рублей — онлайн.

Официальное открытие сезона на Эльбрусе пройдет позже — 5 и 6 декабря. Туристов ждет гастрономический фестиваль на поляне Азау.

В телеграм-канале курорта «Архыз» (Карачаево-Черкесия) сообщили, что сезон в тестовом режиме откроют 14 ноября. Для туристов будет доступна трасса «Горизонт» на Северном склоне, расположенная на высоте от 2500 метров над уровнем моря. Это легкий маршрут протяженностью 1,4 км. Остальные трассы откроют, когда толщина искусственного снежного покрова достигнет 40–50 см.

Сейчас стоимость ски-пассов на курорте составляет 1950 рублей для взрослых и 1150 рублей для детей. Отдельно необходимо оплатить пластиковую карту и страховку.