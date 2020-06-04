Главврач ККБ №1: Кубань выходит на плато по коронавирусу, но новая вспышка может быть в сентябре
На совещании оперативного штаба Краснодарского края 4 июня главный врач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов рассказал о темпах распространения коронавируса в регионе
Во время совещания выступил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Он сообщил, что край не только находится в преддверии курортного сезона, но уже вошел в него. Кондратьев добавил, что в регион продолжают прибывать туристы, и на них «никаких обсерваторов не хватит». Губернатор спросил мнение главврача ККБ № 1 Владимира Порханова относительно того, стоит ли продллевать карантин.
Порханов ответил, что увеличиние числа туристов «приведет с собой больных».
«Нельзя уменьшать количество коек ковидных. Нельзя уменьшать количество мест в реанимации, потому что на всякий случай они работают», — отметил он.
Врач добавил, что к сентябрю в крае может произойти новая вспышка заболеваемости COVID-19. Тем не менее регион постепенно выходит на плато по заболеваемости, о чем говорит проведенный математический анализ.
Порханов привел данные, согласно которым к 10 мая прирост вновь выявленных случаев снизился с 7% до 2% в сутки. Тем не менее заражение коронавирусом продолжает прогрессировать.
«Темп прироста снизится до нуля или станет отрицательным только к сентябрю 2020 года», — сообщил он.
Врач подытожил, что карантинные меры позволят «эффективно контролировать процесс и не допускать его неуправляемого развития». Миграция туристов из регионов при этом может значительно ухудшить эпидобстановку в крае.
Как писали Юга.ру, на этом же совещани после того, как ряд специалистов высказались за продолжение ограничительных мер, Кондратьев решил продлить карантин в крае до 21 июня. Он продолжит действовать между районами и на въезде в регион. При этом в регионе разрешили открыть все парки и набережные, но не все пляжи.
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