Бывшего замглаву МЧС Кубани осудили на 14,5 года за подготовку убийства

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывшего заместителя руководителя МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его пособника признали виновными в организации двух покушений на убийство

13 ноября ТАСС сообщил, что Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону сегодня вынес приговор бывшему заместителю начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Его обвиняли в организации двух покушений на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Симоненко приговорили к 14,5 года колонии. Его также лишили звания полковника внутренней службы.

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Второго фигуранта — бывшего руководителя отдела надзорной деятельности по Северскому району Мелько Джемо — приговорили к 11,5 года колонии строгого режима с лишением звания подполковника внутренней службы. Его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству.

Оба подсудимых в ходе судебного процесса причастность к преступлениям отрицали.

Симоненко задержали 31 июля 2024 года. В апреле 2025-го Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и денежные средства экс-замначальника регионального МЧС и его семьи на общую сумму 360 млн рублей. По данным надзорного ведомства, во время службы он использовал должностное положение для незаконного обогащения.

Уголовное дело передали из Краснодарского края в Ростов-на-Дону, чтобы исключить возможное вмешательство заинтересованных лиц в судебный процесс.

Как писали Юга.ру, семья экс-вице-губернатора Кубани Миньковой оспаривает конфискацию имущества на 338 млн рублей.

МЧС Правосудие Суд

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