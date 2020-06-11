В Краснодарском крае отменили красные пропуска
Власти Краснодарского края 11 июня отменили пропускную систему между районами
Как писали Юга.ру, внутри муниципалитетов карантин отменили 23 мая. Однако в крае режим продолжается до 21 июня: передвигаться между районами разрешили только при наличии красного или транзитного пропуска. Между тем в регионе ослабили ряд ограничений: разрешили гулять в парках и по набережным, позволили открыть летние кафе и некоторые пляжи.
11 июня прошло очередное совещание краевого оперативного штаба, на котором обсудили возможность дальнейшего смягчения режима. На заседании глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина отметила, что в крае значительно снизился прирост заболеваемости коронавирусом: с 7% в мае до 1,7% в июне. Она добавила, что снятые ограничения не привели к ухудшению ситуации.
Также мнение высказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов:
«Мы считаем, что можно смягчать [карантин], но при этом остается жесткий контроль. Если видим малейшее нарастание, в течение суток можем перейти к изменениям. Но послабления нужны. Люди уже хотят... Лето, жара, ну конечно, тут тяжело».
После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отменить красные пропуска:
«Карантинные посты сыграли огромную роль, но мы не можем все время находиться в режиме пропусков».
Глава Кубани добавил, что сейчас внутри краевой столицы наблюдается «высокая плотность».
«Мы правильно поступили, что открыли парки скверы. Мы рассредоточили людей, но надо двигаться дальше», — резюмировал он.
Губернатор добавил, что красные пропуска уже выполнили свою задачу, после чего попросил глав районов поделиться мнением о необходимости отмены пропускной системы. Предложение Кондратьева поддержали главы Краснодара, Армавира, Сочи, Геленджика, Новороссийска, Анапы, а также Кущевского, Кореновского, Абинского, Белореченского и других районов.
Также главы некоторых районов сообщали, что в течение действия карантина им поступало большое количество обращений от местных жителей по поводу проблем, вызванных пропускной системой.
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«Мы поддерживаем решение, потому что оно решит очень много социальных вопросов, связанных с обращением людей по поводу передвижения к близким и родным», — сказал глава Брюховецкого района Владимир Мусатов.
«Поддерживаем, потому что люди устали и очень много проблем, а их нужно решать», — добавил глава Кавказского района Виталий Очкаласов.
«Я думаю, надо отменять. Нужно дать свободу людям, потому что уже идет очень много обращений», — сообщил глава Курганинского района Андрей Ворушилин.
После этого Кондратьев заявил, что красные пропуска будут отменены в регионе с 00:00 12 июня.
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