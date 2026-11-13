Ветрено и дождливо. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 14 и 15 ноября

В субботу в городе ожидается дождь, местами — ливень. Температура воздуха днем составит 19 °C, ночью — 9 °C. В воскресенье также прогнозируется дождь и похолодание: днем столбики термометров покажут 9 °C, а ночью — 3 °C. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 14 и 15 ноября в Краснодаре и крае.

В крае будет облачно. Возможны дожди, в отдельных районах — ливни с грозами и сильным ветром с порывами до 23 м/с. Температура воздуха днем достигнет 21 °C, ночью похолодает до 12 °C.

На Черноморском побережье ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха составит 14–19 °C. В горах днем ожидается 10 °C, ночью — 3 °C.