Ветрено и дождливо. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 14 и 15 ноября

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 14 и 15 ноября в Краснодаре и крае.

В субботу в городе ожидается дождь, местами — ливень. Температура воздуха днем составит 19 °C, ночью — 9 °C. В воскресенье также прогнозируется дождь и похолодание: днем столбики термометров покажут 9 °C, а ночью — 3 °C. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

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В крае будет облачно. Возможны дожди, в отдельных районах — ливни с грозами и сильным ветром с порывами до 23 м/с. Температура воздуха днем достигнет 21 °C, ночью похолодает до 12 °C.

На Черноморском побережье ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха составит 14–19 °C. В горах днем ожидается 10 °C, ночью — 3 °C.

Как писали Юга.ру, Краснодар станет самым теплым крупным городом России предстоящей зимой.

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Ветрено и дождливо. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?
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