Несмотря на отмену карантина, на Кубани до 6 июля будут закрыты автовокзалы. BlaBlaCar все еще считается запрещенным

В Краснодарском крае до 6 июля не будут осуществляться автобусные перевозки между городами и населенными пунктами

Как писали Юга.ру, с 23 мая в Краснодарском крае отменили пропускной режим внутри районов, а с 12 июня прекратили свое действие красные пропуска. 21 июня в крае перестанет действовать режим карантина, остался только режим повышенной готовности.

18 июня на заседании краевого оперативного штаба власти решили больше не отправлять приезжающих из других регионов в обсерваторы и не обязывать их находиться в изоляции, а также открыть с 21 июня все оставшиеся в регионе гостиницы и торговые центры. Вечером того же дня опубликовали очередное постановление губернатора, которое уточнило режим ограничений в крае. Из него следует, что, несмотря на значительное смягчение мер и открытие границ для туристов из других регионов, между районами и городами внутри края продолжит действовать ограничение для проезда на автобусе.

Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по-прежнему нельзя осуществлять частные перевозки. Однако это не касается трансферов, которые доставляют туристов в отель или гостиницу, а также перевозят членов спортивных сборных России.