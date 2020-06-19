Несмотря на отмену карантина, на Кубани до 6 июля будут закрыты автовокзалы. BlaBlaCar все еще считается запрещенным
В Краснодарском крае до 6 июля не будут осуществляться автобусные перевозки между городами и населенными пунктами
Как писали Юга.ру, с 23 мая в Краснодарском крае отменили пропускной режим внутри районов, а с 12 июня прекратили свое действие красные пропуска. 21 июня в крае перестанет действовать режим карантина, остался только режим повышенной готовности.
18 июня на заседании краевого оперативного штаба власти решили больше не отправлять приезжающих из других регионов в обсерваторы и не обязывать их находиться в изоляции, а также открыть с 21 июня все оставшиеся в регионе гостиницы и торговые центры. Вечером того же дня опубликовали очередное постановление губернатора, которое уточнило режим ограничений в крае. Из него следует, что, несмотря на значительное смягчение мер и открытие границ для туристов из других регионов, между районами и городами внутри края продолжит действовать ограничение для проезда на автобусе.
Согласно документу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по-прежнему нельзя осуществлять частные перевозки. Однако это не касается трансферов, которые доставляют туристов в отель или гостиницу, а также перевозят членов спортивных сборных России.
Также в постановлении указано, что до 6 июля в крае регулярное межмуниципальное автобусное сообщение останется сокращенным, «в зависимости от пассажиропотока и исходя из согласованного с перевозчиками количества рейсов, не превышающего количество рейсов, предусмотренных расписанием для выходных дней».
Портал Юга.ру 19 июня обратился в краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Там заявили, что автовокзалы и межмуниципальное сообщение не будут работать до 6 июля.
Также Юга.ру связались с министерством транспорта Адыгеи. В ведомстве сказали, что на территории республики пока не запустили межмуниципальное автобусное сообщение. Предположительную дату открытия журналисту не назвали.
Между тем 19 июня министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщило на своем сайте, что у них вызывает обеспокоенность увеличение числа нелегальных перевозчиков в крае. Среди них, в частности, те кто перевозит людей через приложения «Едем РФ», BlaBlaCar и другие. В ведомстве предупредили, что полицейские арестовывают и перевозят в специализированные места машины, владельцы которых занимаются нелегальными перевозками.
Напомним, что ранее Краснодарский краевой суд и Арбитражный суд Москвы отказались считать перевозки через BlaBlaCar незаконными.
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