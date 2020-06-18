На Кубани откроются все гостиницы, отели и детские здравницы. Но последние смогут принимать только местных детей

Власти Краснодарского края 18 июня провели совещание по вопросам ослабления ограничительных мер во время курортного сезона

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 1 июня разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией. Также в июне начали возобновлять работу пляжи. Кроме того, с 12 июня, несмотря на неодобрение Роспотребнадзора, власти края позволили открыться гостиницам, имеющим до 50 номеров. 18 июня во время совещания краевого оперштаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что количество отдыхающих из других регионов страны продолжает ежедневно увеличиваться. Поэтому, по его мнению, места размещения тоже должны расти:

«Если мы будем держать закрытыми места размещения, тем самым создадим дефицит мест размещения на побережье. Помимо того что мы не будем контролировать ситуацию — с точки зрения того, где они все будут селиться, так еще это приведет к росту цен в уже открытых гостиницах и в частном секторе». Глава краевого управления Роспотребнадзора и главный санитарный врач региона Мария Потемкина отметила, что край пока не достиг этапа, на котором можно открывать все гостиницы. Она добавила, что в случае, если объектам все же разрешат работать, они будут обязаны соблюдать рекомендации ведомства. Среди них — необходимость анализа на COVID-19 у всех сотрудников перед открытием гостиницы. В свою очередь вице-губернатор Василий Швец подчеркнул, что гостиницы вместимостью более 50 номеров, которые остаются закрытыми, составляют около 12-15% от общего фонда объектов размещения в крае (примерно 600 объектов). Остальным объектам уже разрешили открыться, однако только половина из них выполнила требования Роспотребнадзора.