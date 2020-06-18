На Кубани откроют все торговые центры, независимо от их площади

Краснодарский край

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18 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с членами оперштаба работу торгово-развлекательных центров в условиях пандемии коронавируса

Напомним, торговые центры перестали работать в конце марта — после того, как в крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. В середине апреля в регионе начали ослаблять карантин и разрешили открыться ярмаркам и продовольственным рынкам. С 23 мая начали работать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров.

С 12 июня на Кубани разрешили возобновить работу торговых центров площадью до 3 тыс. кв. метров, а также непродовольственных рынков. 18 июня на очередном совещании оперативного штаба краевые власти рассмотрели возможность открытия других торговых площадок.

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В частности, Кондратьев предложил возобновить работу непродовольственнов магазинов, имеющих площадь до 800 кв. метров. Главный санитарный врач Мария Потемкина, вице-губернатор Андрей Алексеенко, а также министр здравоохранения Евгений Филиппов поддержали это решение.

Затем власти обсудили открытие всех оставшихся торговых и торгово-развлекательных центров.

«Порой очень важные магазины [есть] только в торговых центрах и определенного товара в отдельном магазине [стоящем обособленно и с отдельным входом] не купить. Три месяца уже сегодня не работают магазины [в ТРЦ], а потребность-то все равно остается. Нельзя же так относиться в том числе к тем, кто работает в торговых комплексах», — отметил Кондратьев.

В итоге глава Кубани принял решение открыть все оставшиеся в крае ТРЦ без ограничения по площади — при соблюдении социальной дистанции, масочного режима, а также других рекомендаций Роспотребнадзора. Торговые центры и непродовольственные магазины начнут работу с 21 июня. При этом зоны общепита и развлечений в ТРЦ будут по-прежнему закрыты.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Торговля

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