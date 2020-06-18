На Кубани откроют все торговые центры, независимо от их площади

18 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с членами оперштаба работу торгово-развлекательных центров в условиях пандемии коронавируса

Напомним, торговые центры перестали работать в конце марта — после того, как в крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. В середине апреля в регионе начали ослаблять карантин и разрешили открыться ярмаркам и продовольственным рынкам. С 23 мая начали работать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров. С 12 июня на Кубани разрешили возобновить работу торговых центров площадью до 3 тыс. кв. метров, а также непродовольственных рынков. 18 июня на очередном совещании оперативного штаба краевые власти рассмотрели возможность открытия других торговых площадок.

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В частности, Кондратьев предложил возобновить работу непродовольственнов магазинов, имеющих площадь до 800 кв. метров . Главный санитарный врач Мария Потемкина, вице-губернатор Андрей Алексеенко, а также министр здравоохранения Евгений Филиппов поддержали это решение.