Енофья, Тыдочка и другие: в Туапсе установили семью бронзовых енотов. Их можно искать по городу
В Туапсе установили семью «Туапсенотов» — бронзовые животные размещены в разных частях города
11 ноября пресс-служба Туапсе сообщила, что в городе установили две новые бронзовые фигуры енотов из проекта «Туапсеноты» — бабушку Енофью и ее сына Туапсея. Теперь вся семья полоскунов в сборе.
Енофья расположена на пересечении улиц Галины Петровой и Маршала Жукова. На ней надеты головной убор и очки, а в лапках она держит корзину с фруктами. Ее сын Туапсей находится у выхода из железнодорожного вокзала — он машет приезжим.
Напомним, весной 2026 года идею создания «Туапсенотов» предложили местные жители Эдуард Сарбаев и Ирина Савенко. Ее положительно оценил глава Туапсинского округа Сергей Бойко. Бронзовые животные должны стать неофициальными символами города.
Первый енот — дедушка Енотыч — появился на набережной Туапсе в мае. В августе в городском парке поселилась мама Енира с дочкой Тыдочкой на руках.
Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:
Известно, что в Туапсе установят еще три фигурки енотов, но они не будут связаны с семейством. Это скалолаз Еновей, ныряльщик Еносик и весельчак Еноша.
Отметим, что полоскунов решили разместить в разных частях города так, чтобы жители и туристы могли отыскать всю семью за одну прогулку. Так проект превратится в своеобразный городской квест. На каждой скульптуре установят QR-код, с помощью которого можно будет узнать историю создания «Туапсенотов».
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