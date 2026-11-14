Енофья, Тыдочка и другие: в Туапсе установили семью бронзовых енотов. Их можно искать по городу

11 ноября пресс-служба Туапсе сообщила, что в городе установили две новые бронзовые фигуры енотов из проекта «Туапсеноты» — бабушку Енофью и ее сына Туапсея. Теперь вся семья полоскунов в сборе.

Енофья расположена на пересечении улиц Галины Петровой и Маршала Жукова. На ней надеты головной убор и очки, а в лапках она держит корзину с фруктами. Ее сын Туапсей находится у выхода из железнодорожного вокзала — он машет приезжим.

Напомним, весной 2026 года идею создания «Туапсенотов» предложили местные жители Эдуард Сарбаев и Ирина Савенко. Ее положительно оценил глава Туапсинского округа Сергей Бойко. Бронзовые животные должны стать неофициальными символами города.

Первый енот — дедушка Енотыч — появился на набережной Туапсе в мае. В августе в городском парке поселилась мама Енира с дочкой Тыдочкой на руках.