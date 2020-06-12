Горбольницу Армавира закрыли на карантин из-за коронавируса

Городская больница Армавира с 10 июня закрылась для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий

Информация о том, что медучреждение закрылось на карантин, появилась в соцсетях днем 11 июня, однако на сайте администрации Армавира новость об этом разместили к 19:00, а краевой оперштаб разместил публикацию только в своем телеграм-канале в 22:30. Горбольницу закрыли на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора, чтобы ликвидировать очаг коронавируса. В учреждении остались 79 пациентов и 27 сотрудников. В оперштабе заверили, что для них устроили чистую зону и трехразовое питание, при этом все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Когда срок изоляции завершится, пациентов с двумя отрицательными тестами на коронавирус выпишут, но продолжат наблюдаться в амбулатории, а медки уйдут на самоизоляцию. После карантина учреждение возобновит работу в штатном режиме. В администрации Армавира добавили, что до 24 июня стационар не будет принимать и выписывать пациентов. В течение этого периода больных, которым необходимо лечение в стационаре, будут направлять в другие медучреждения Кубани, а поликлиники Армавира продолжат работать в штатном режиме. Власти города объяснили, куда обращаться за экстренной помочью в зависимости от специфики проблемы: офтальмолог и оториноларинголог — поликлиника № 2 (круглосуточно);

первичная травматологическая помощь — поликлиника № 2 (круглосуточно).

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) — поликлиника № 1 (будни с 8:00 до 16:00).