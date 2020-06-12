Горбольницу Армавира закрыли на карантин из-за коронавируса

Краснодарский край

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Городская больница Армавира с 10 июня закрылась для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий

Информация о том, что медучреждение закрылось на карантин, появилась в соцсетях днем 11 июня, однако на сайте администрации Армавира новость об этом разместили к 19:00, а краевой оперштаб разместил публикацию только в своем телеграм-канале в 22:30.

Горбольницу закрыли на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора, чтобы ликвидировать очаг коронавируса. В учреждении остались 79 пациентов и 27 сотрудников. В оперштабе заверили, что для них устроили чистую зону и трехразовое питание, при этом все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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Когда срок изоляции завершится, пациентов с двумя отрицательными тестами на коронавирус выпишут, но продолжат наблюдаться в амбулатории, а медки уйдут на самоизоляцию. После карантина учреждение возобновит работу в штатном режиме.

В администрации Армавира добавили, что до 24 июня стационар не будет принимать и выписывать пациентов. В течение этого периода больных, которым необходимо лечение в стационаре, будут направлять в другие медучреждения Кубани, а поликлиники Армавира продолжат работать в штатном режиме.

Власти города объяснили, куда обращаться за экстренной помочью в зависимости от специфики проблемы:

  • офтальмолог и оториноларинголог — поликлиника № 2 (круглосуточно);
  • первичная травматологическая помощь — поликлиника № 2 (круглосуточно). 
  • Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) — поликлиника № 1 (будни с 8:00 до 16:00).

Записаться предварительно на прием можно с 8:00 до 19:30 по телефонам:
поликлиника № 1 — 8 (86137) 3-27-45
поликлиника № 2 — 8 (86137) 2-25-55
поликлиника № 3 — 8 (86137) 5-30-73
поликлиника № 4 — 8 (86137) 5-84-65

Вызвать врача на дом можно с 7:00 до 20:00 по телефонам: 
поликлиника № 1 — 8 (86137) 3-21-27;
поликлиника № 2 — 8 (86137) 2-31-92;
поликлиника № 3 — 8 (86137) 5-79-99;
поликлиника № 4 — 8 (86137) 3-59-63.

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В пресс-службе администрации Армавире заключили, что в экстренных случаях необходимо вызвать скорую помощь. 

Как писали Юга.ру, 1 июня стало известно, что в Армавире умер анестезиолог-реаниматолог онкодиспансера с коронавирусом, а 6 июня краевой оперштаб сообщил о смерти мужчины с COVID-19, которого перевели в Краснодар из инфекционной больницы Армавира.

Армавир Карантин Коронавирус Медицина

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