В Армавире уволят главврача больницы, медики которого сообщили о невыплате надбавок во время коронавируса. За дело взялся СК

Краснодарский край

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После публикации 16 мая обращения медиков Армавира, в котором они рассказали о невыплатах полагающихся им средств в период коронавируса, на ситуацию отреагировали в администрации края и Следственном комитете

Как писали Юга.ру, 16 мая в соцсетях появилось видео, записанное сотрудниками скорой помощи в Армавире. Медперсонал сообщил, что никому из них — врачам, фельдшерам, медсестрам и водителям — не выплачивают надбавки, положенные за работу в период пандемиии коронавируса. Следует отметить, что ранее президент страны Владимир Путин раскритиковал власти регионов за задержки в выплатах и сказал, что все надбавки за апрель должны быть начислены до 15 мая.

В этот же день, после публикации обращения армавирских медиков, администрация Краснодарского края рассказала, что деньги на выплаты медикам были доведены вовремя, а медучреждения сами рассчитывали надбавки и распределяли их между сотрудниками. Также администрация отправила на место комиссию для выяснения ситуации.

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Кроме того, проверку начала прокуратура региона. Позже в пресс-службе Следственного комитета рассказали, что следователи начали выяснять обстоятельства невыплаты медперсоналу положенных средств.

Также во второй половине дня 16 мая в администрации края добавили, что уволят главного врача Армавирской больницы. Это произойдет в течение 24 часов в том случае, если нарушения будут подтверждены.

Армавир Владимир Путин Коронавирус Медицина

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