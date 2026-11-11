Можно ли не вести ребенка в школу при угрозе БПЛА? Власти Краснодара объяснили правила

Из-за сохраняющейся угрозы родителей просили не отправлять детей в школы и детские сады, а оставлять их дома. Об этом сообщили в городской администрации.

Если родители все же приведут ребенка в образовательное учреждение, педагоги проводят его в безопасное место. Для тех, кто решит оставить дочь или сына дома, пропуск будет считаться уважительной причиной. Родителям нужно просто сообщить о своем решении воспитателю или классному руководителю.

Беспилотную угрозу отменили в 07:24. В департаменте образования уточнили: если ребенок придет ко второму или третьему уроку, это не будет опозданием. В настоящее время школы и детские сады работают в штатном режиме.