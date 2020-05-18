Медики заступились за уволенного в Армавире главврача и создали петицию с просьбой разобраться в ситуации. Позже ее «попросили» удалить

Сотрудники скорой помощи из Армавира 16 мая сообщили о невыплатах обещанных надбавок за работу в период пандемии коронавируса. Главврача больницы уволили, однако не все согласились с таким решением

Напомним, 16 мая в соцсетях появилось видеообращение от сотрудников скорой медицинской помощи (СМП) Армавира. Врачи, медсестры, фельдшеры и водители рассказали, что никому из них не выплатили обещанные надбавки за работу во время пандемии коронавируса. Прокуратура и следственный комитет края инициировали проверки. Администрация региона сообщила, что все положенные средства вовремя были доведены до медучреждений региона, и добавила, что руководство регионов само рассчитывало выплаты для сотрудников. В этот же день стало известно об увольнении главврача горбольницы Армавира.

16 мая в интернете снова появилось видеобращение от сотрудников Армавирской горбольницы. В нем медики с напечатанными на бумаге буквами выстроились, образовав фразу «Смирнов, мы с тобой». Они хором попросили вернуть главного врача и разобраться в ситуации. Также на сайте Change.org опубликовали петицию с требованием «разобраться» в ситуации с увольнением врача.

«Прошу пояснить, в чем конкретно в данной ситуации обвиняется главный врач, если средства федеральные и доплаты не получили не только медицинские работники нашего региона», — отметил автор петиции.

18 мая вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова подчеркнула, что «в случае с Армавиром есть вина управленческого аппарата больницы». По ее словам, главный врач в пятницу ввел минздрав в заблуждение, сообщив о полностью произведенных выплатах.

Как стало известно порталу Юга.ру из источников 18 мая, петицию «попросили» удалить, пригрозив лишением работы. Следует отметить, что на момент публикации новости она не была удалена, ее подписали более 2 тыс. человек.