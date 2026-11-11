В Новой Адыгее из-за сбитого дрона загорелась крыша пятиэтажки
Обломки БПЛА упали на пятиэтажку в Тахтамукайском районе
11 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что ночью республика подверглась атаке БПЛА. В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района загорелась крыша пятиэтажного дома — туда упали обломки сбитого беспилотника.
Огонь быстро потушили. Погибших, пострадавших и разрушений нет.
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Сейчас администрация собирает рабочую комиссию. В течение дня она обойдет квартиры, чтобы найти пострадавшие и оценить, как сильно они повреждены.
Власти сообщили, что договорились с застройщиком «Дарстрой», что он в короткие сроки восстановит поврежденную кровлю.
В Краснодаре ночью 11 ноября были слышны звуки взрывов. Из Адыгеи они доносились или из другого места — официальной информации нет.
Как писали Юга.ру, 4 ноября в Адыгее загорелся склад Ozon в результате атаки БПЛА.