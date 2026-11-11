В Краснодаре на три недели перекроют съезд с Западного обхода
В Краснодаре с 14 ноября по 5 декабря будет закрыт съезд с Западного подъезда к ТЦ «Сыр»
Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что с 14 ноября по 5 декабря в городе полностью закроют съезд с Западного обхода (подъезда к городу) на территорию ТЦ «Сыр». Ограничение связано с реконструкцией трассы.
На отрезке км 19+509 специалисты проведут новые кабельные линии, смонтируют ливневую канализацию и водопропускную трубу, поменяют дорожное полотно.
Водители смогут воспользоваться альтернативными съездами с Западного подъезда:
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через примыкание по улице Григория Булгакова;
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через развязку у ВКК «Экспоград Юг» (в районе автосалонов).
Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
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