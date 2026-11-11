В Краснодаре на три недели перекроют съезд с Западного обхода

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В Краснодаре с 14 ноября по 5 декабря будет закрыт съезд с Западного подъезда к ТЦ «Сыр»

Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что с 14 ноября по 5 декабря в городе полностью закроют съезд с Западного обхода (подъезда к городу) на территорию ТЦ «Сыр». Ограничение связано с реконструкцией трассы.

На отрезке км 19+509 специалисты проведут новые кабельные линии, смонтируют ливневую канализацию и водопропускную трубу, поменяют дорожное полотно.

Схема проезда

Схема проезда

Водители смогут воспользоваться альтернативными съездами с Западного подъезда:

  • через примыкание по улице Григория Булгакова;

  • через развязку у ВКК «Экспоград Юг» (в районе автосалонов).

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений. 

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом ввели реверсивное движение. 

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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В Краснодаре на три недели перекроют съезд с Западного обхода
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