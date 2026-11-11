В Краснодаре на три недели перекроют съезд с Западного обхода

В Краснодаре с 14 ноября по 5 декабря будет закрыт съезд с Западного подъезда к ТЦ «Сыр»

Дептранс Краснодара сообщил в телеграм-канале, что с 14 ноября по 5 декабря в городе полностью закроют съезд с Западного обхода (подъезда к городу) на территорию ТЦ «Сыр». Ограничение связано с реконструкцией трассы. На отрезке км 19+509 специалисты проведут новые кабельные линии, смонтируют ливневую канализацию и водопропускную трубу, поменяют дорожное полотно.

Водители смогут воспользоваться альтернативными съездами с Западного подъезда: через примыкание по улице Григория Булгакова;

через развязку у ВКК «Экспоград Юг» (в районе автосалонов). Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.