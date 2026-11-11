Школьница выпала из окна краснодарской школы. Прокуратура проводит проверку
Ученица 7-го класса выпала из окна школы № 73 в Краснодаре. Она травмировала ногу
10 ноября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что 13-летняя ученица краснодарской школы № 73 выпала из окна.
По словам других школьников, это произошло на перемене во время второй смены. Девочка выжила, но травмировала ногу.
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11 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство организовало проверку в отношении школы и должностных лиц учреждения.
Выяснилось, что девочка учится в седьмом классе. По данным прокуратуры, она сама выпрыгнула из окна, расположенного на третьем этаже. После падения школьницу госпитализировали.
В пресс-службе отметили, что девочка воспитывается в полной семье и не состоит на внутришкольном учете.
Как писали Юга.ру, 11 ноября власти рассказали, как краснодарские школы работают при беспилотной опасности.