Школьница выпала из окна краснодарской школы. Прокуратура проводит проверку

Ученица 7-го класса выпала из окна школы № 73 в Краснодаре. Она травмировала ногу

По словам других школьников, это произошло на перемене во время второй смены. Девочка выжила, но травмировала ногу.

10 ноября телеграм-канал Kub Mash сообщил , что 13-летняя ученица краснодарской школы № 73 выпала из окна.

11 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство организовало проверку в отношении школы и должностных лиц учреждения.

Выяснилось, что девочка учится в седьмом классе. По данным прокуратуры, она сама выпрыгнула из окна, расположенного на третьем этаже. После падения школьницу госпитализировали.

В пресс-службе отметили, что девочка воспитывается в полной семье и не состоит на внутришкольном учете.