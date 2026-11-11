Хтонический блокбастер о вере в спасение: в Краснодаре прочитают пьесу «Падают камни»

В Краснодаре 19 ноября пройдет читка пьесы о людях, которые ждут апокалипсис (16+)

После читки состоится обсуждение текста со слушателями.

В пьесе задействовано четыре персонажа: три женские роли и одна мужская. Ее описывают как смешную и болезненную историю об узнаваемых людях, в которой чувствуется ожидание апокалипсиса.

Клуб «Аврора читает» анонсировал на 19 ноября читку пьесы Ксении Осиповой «Падают камни». Текст был написан в 2025 году.

Ксения Осипова — писательница из Минска. Она известна своей пьесой «Рыба», которая стала победителем фестиваля молодой драматургии в Театре.doc и была поставлена в Москве.

В 2025 году в шорт-лист конкурса «Ремарка» вошла ее пьеса «Таня, танцуй». В своих текстах Осипова тяготеет к социально острым темам и сложным женским образам.

Мероприятие пройдет в театре «Шардам». Подробности можно уточнить у организаторов.