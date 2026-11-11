Хтонический блокбастер о вере в спасение: в Краснодаре прочитают пьесу «Падают камни»

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре 19 ноября пройдет читка пьесы о людях, которые ждут апокалипсис (16+)

Клуб «Аврора читает» анонсировал на 19 ноября читку пьесы Ксении Осиповой «Падают камни». Текст был написан в 2025 году.

В пьесе задействовано четыре персонажа: три женские роли и одна мужская. Ее описывают как смешную и болезненную историю об узнаваемых людях, в которой чувствуется ожидание апокалипсиса.

После читки состоится обсуждение текста со слушателями.

Удивительные и парадоксальные артефакты:

Ксения Осипова — писательница из Минска. Она известна своей пьесой «Рыба», которая стала победителем фестиваля молодой драматургии в Театре.doc и была поставлена в Москве.

В 2025 году в шорт-лист конкурса «Ремарка» вошла ее пьеса «Таня, танцуй». В своих текстах Осипова тяготеет к социально острым темам и сложным женским образам.

Мероприятие пройдет в театре «Шардам». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 ноября пройдет лекция о творчестве Маяковского.

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