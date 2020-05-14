Для предпринимателей Краснодара разрабатывают новые меры поддержки. Вот они

Мэр Краснодара Евгений Первышов 14 мая сообщил, что городская администрация готовит дополнительные меры поддержки бизнеса

Напомним, в конце марта в России начался период нерабочих дней, чтобы снизить распространение коронавируса. Президент России попросил жителей страны оставаться дома, при этом региональные власти имели право устанавливать режим карантина или самоизоляции на свое усмотрение. Так, в Краснодарском крае с 31 марта действует режим карантина.

Предприятиям некоторых сфер деятельности разрешили продолжать работу, но многим другим функционировать запрещено. Например, в Краснодарском крае 26 марта закрыли заведения, связанные с массовым пребыванием людей. Меры затронули развлекательные центры, спортзалы, кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения, театры, ночные клубы, в точкам общепита разрешили работать только на вынос.

Нерабочие дни в стране закончились 12 мая, однако на Кубани карантин продлится минимум до 23 мая.

14 мая на совещании в дистанционном режиме по поддержке бизнеса, которое провели глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что администрация города разрабатывает дополнительные меры по поддержке бизнеса в условиях карантина по коронавирусу.

«Сегодня, в условиях вынужденных ограничений, не пострадавших отраслей экономики практически не осталось. Бизнес несет потери даже тогда, когда имеет возможность вести деятельность. Возникают непредсказуемые трудности, которые необходимо решать максимально быстро», — рассказал Первышов.

Он добавил, что городские власти выполняют все решения по поддержке, которые предусмотрены на федеральном и региональном уровнях, а также стараются использовать собственные меры поддержки, «насколько это возможно в рамках бюджета».

Что предлагают сделать для поддержки бизнеса власти Краснодара? снизить ставку единого налога на вмененный доход;

отсрочить оплату за выкуп арендуемого имущества;

отсрочить оплату на установку сезонных нестационарных торговых объектов (НТО);

освобождить операторов рынка наружной рекламы от внесения платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По его словам, эти предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании городской Думы.

Напомним, в начале апреля президент Путин рассказал, как государство собирается поддерживать бизнес во время пандемии коронавируса. Он заявил, что малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку на полгода по уплате страховых взносов в социальные фонды, а налоги (кроме НДС) погашать «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки». Спустя неделю Путин предложил выделить из федерального бюджета средства для безвозмездной выдачи малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Эти выплаты можно будет направить на зарплаты сотрудникам. Юга.ру писали, кто из кубанских предпринимателей может претендовать на выплату, и что для этого нужно сделать.