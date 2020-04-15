Владельцам малого и среднего бизнеса пообещали дать денег на зарплаты сотрудникам
Президент России Владимир Путин 15 апреля выступил со вступительным словом перед совещанием с членами правительства, во время которого сообщил о безвозмездной выдаче денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса и объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей. Также Путин анонсировал выплаты семьям с детьми, кредитные каникулы, автоматическое продление всех льгот и пособий, увеличение оплаты больничного, а также пообещал, что ветераны получат выплаты ко Дню Победы уже в апреле.
2 апреля глава государства во второй раз выступил с обращением к нации, в котором заявил, что пик эпидемии еще не пройден, и продлил нерабочие дни до 30 апреля.
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Во время третьего выступления, 8 апреля, президент сообщил о выплате премий медикам, которые лечат больных кронавирусом, и о других мерах поддержки населения.
15 апреля Владимир Путин перед совещанием с членами правительства по вопросам развития радиоэлектронной промышленности произнес еще одно вступительное слово. Президент предложил предоставить малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Эти средства можно будет править на зарплаты сотрудникам, сообщил RT.
Объем будет рассчитываться с учетом численности работников в компании на 1 апреля. На одного сотрудника могут выделить 12 тыс. 130 рублей в месяц. По словам Путина, такие заявки должны приниматься с 1 мая.
«Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки», — подчеркнул Путин.
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Также президент сообщил, что российские регионы «для обеспечения устойчивости их бюджетов» получат 200 млрд рублей. Кроме того, системообразующим предприятиям предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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