Владельцам малого и среднего бизнеса пообещали дать денег на зарплаты сотрудникам

Президент России Владимир Путин 15 апреля выступил со вступительным словом перед совещанием с членами правительства, во время которого сообщил о безвозмездной выдаче денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса и объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей. Также Путин анонсировал выплаты семьям с детьми, кредитные каникулы, автоматическое продление всех льгот и пособий, увеличение оплаты больничного, а также пообещал, что ветераны получат выплаты ко Дню Победы уже в апреле. 2 апреля глава государства во второй раз выступил с обращением к нации, в котором заявил, что пик эпидемии еще не пройден, и продлил нерабочие дни до 30 апреля.

Во время третьего выступления, 8 апреля, президент сообщил о выплате премий медикам, которые лечат больных кронавирусом, и о других мерах поддержки населения.

15 апреля Владимир Путин перед совещанием с членами правительства по вопросам развития радиоэлектронной промышленности произнес еще одно вступительное слово. Президент предложил предоставить малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Эти средства можно будет править на зарплаты сотрудникам, сообщил RT.

Объем будет рассчитываться с учетом численности работников в компании на 1 апреля. На одного сотрудника могут выделить 12 тыс. 130 рублей в месяц. По словам Путина, такие заявки должны приниматься с 1 мая. «Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки», — подчеркнул Путин.

Также президент сообщил, что российские регионы «для обеспечения устойчивости их бюджетов» получат 200 млрд рублей . Кроме того, системообразующим предприятиям предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств.