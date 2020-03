В Краснодаре перед ККБ № 1 установили палатки для осмотра людей с подозрением на коронавирус

View this post on Instagram

Внимание! ⠀ В целях подготовки к возможным посещениям граждан с подозрениями на коронавирус на пункте охраны НИИ-ККБ №1 со стороны ул. 1-Мая развернуты палатки для первичного осмотра пациентов больницы. ⠀ Врачи НИИ-ККБ №1 будут проводить первичный осмотр людей с температурой и другими признаками COVID-19, а также принимать дальнейшие решение о необходимости госпитализации пациентов в специализированные учреждения здравоохранения. ⠀ Такая мера необходима для того чтобы как можно раньше выявить признаки болезни и не допустить распространения коронавируса. ⠀ Спасибо за понимание!