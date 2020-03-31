В Краснодаре перед ККБ № 1 установили палатки для осмотра людей с подозрением на коронавирус

В Краснодаре 30 марта на входе в краевую клиническую больницу № 1 появились палатки для первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел в крае режим повышенной готовности с 13 марта из-за пандемии коронавируса. С 31 марта в регионе запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, а также сократили часы работы общественного транспорта и закрыли парки и набережные.

Накануне на пункте охраны НИИ-ККБ №1 со стороны улицы 1 Мая развернули специальные палатки. Там врачи больницы будут осматривать пациентов с температурой и другими признаками COVID-19, а также принимать решение о необходимости госпитализации пациентов. Меры ввели, чтобы как можно раньше выявлять зараженных коронавирусом пациентов больницы, сообщили в инстаграме ККБ №1.

На момент выхода новости в мире известно о 786 тыс. заболевших, выздоровело 166 тыс. человек, умерло 37,8 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8(800)200-03-66 (минздрав Краснодарского края)