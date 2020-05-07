На Кубани за сутки выявили 99 человек с COVID-19
Оперштаб Кубани 7 мая сообщил о 99 диагностированных случаях коронавируса в регионе
Всего в России за сутки выявили 11 тыс. 231 заболевшего COVID-19 в 84 регионах, выздоровели 2 тыс. 476 человек, умерли 88 пациентов. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
По данным федерального оперштаба, больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (6 тыс. 703), Московской области (842), Нижегородской области (312) и Санкт-Петербурге (306), сообщил RT. На юге России и Северном Кавказе за прошедший день заразились 605 человек: в Дагестане инфицировано 105 человек, на Кубани — 99, в Северной Осетии — 89, а в Кабардино-Балкарии — 83. В Ростовской области заражены 80 человек, в Ингушетии — 49, в Крыму — 32. В Чечне вирус нашли у 29 больных, в Ставропольском крае — у 23. В Карачаево-Черкесии и Севастополе заразились по шесть человек, в Адыгее — четыре.
Всего к 7 мая в стране COVID-19 диагностировали у 177 тыс. 160 пациентов в 85 регионах, выздоровело 23 тыс. 803 человека, еще 1 тыс. 625 — умерли.
В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус выявили у 99 пациентов, среди них 44 мужчины и 55 женщин. За сутки выписали 56 человек. По данным минздрава, никто не умер. В Краснодаре заболели 33 человека, кроме того:
- в Апшеронском районе заразились 15 человек, в том числе 14-летний подросток;
- в Кавказском районе заболели девять человек, в их числе дети 8 и 12 лет;
- по четыре заболевших — в Сочи, среди них дети 9 и 17 лет; Северском и Усть-Лабинском районах;
- по три случая — в Крымском и Калининском районах;
- по два — в Новороссийске, Горячем Ключе, Гулькевичском, Щербиновском, Кущевском, Староминском и Белореченском районах (там заболел пятилетний ребенок);
- по одному заболевшему — в Геленджике, Темрюкском, Тихорецком, Отрадненском, Лабинском, Каневском, Динском, Славянском, Ейском, Курганинском районах.
Возраст пациентов — от 5 до 89 лет. Всего на Кубани к 7 мая заболели 1 тыс. 633 человека, из них 94 ребенка. Выздоровели 523 пациента, 21 — умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов.
В больницы региона с подозрением на коронавирус обратились 4 тыс. 576 человек, в том числе 553 ребенка. На стационарном лечении остаются 2 тыс. 184 человека, из них 155 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 9 тыс. 370 человек, включая 267 детей.
В обсерваторах разместили 1 тыс. 847 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 30 положительных результатов у проживающих в обсерваторах. Лаборатории Роспотребнадзора провели 30 тыс. 104 исследования, лаборатории регионального минздрава — 67 тыс. 876 исследований, сообщили в оперштабе Кубани.
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