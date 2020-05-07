На Кубани за сутки выявили 99 человек с COVID-19

Краснодарский край

Распечатать

Оперштаб Кубани 7 мая сообщил о 99 диагностированных случаях коронавируса в регионе

Всего в России за сутки выявили 11 тыс. 231 заболевшего COVID-19 в 84 регионах, выздоровели 2 тыс. 476 человек, умерли 88 пациентов. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.

По данным федерального оперштаба, больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (6 тыс. 703), Московской области (842), Нижегородской области (312) и Санкт-Петербурге (306), сообщил RT. На юге России и Северном Кавказе за прошедший день заразились 605 человек: в Дагестане инфицировано 105 человек, на Кубани — 99, в Северной Осетии — 89, а в Кабардино-Балкарии — 83. В Ростовской области заражены 80 человек, в Ингушетии — 49, в Крыму — 32. В Чечне вирус нашли у 29 больных, в Ставропольском крае — у 23. В Карачаево-Черкесии и Севастополе заразились по шесть человек, в Адыгее — четыре.

Читайте также:

Всего к 7 мая в стране COVID-19 диагностировали у 177 тыс. 160 пациентов в 85 регионах, выздоровело 23 тыс. 803 человека, еще 1 тыс. 625 — умерли.

В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус выявили у 99 пациентов, среди них 44 мужчины и 55 женщин. За сутки выписали 56 человек. По данным минздрава, никто не умер. В Краснодаре заболели 33 человека, кроме того:

  • в Апшеронском районе заразились 15 человек, в том числе 14-летний подросток;
  • в Кавказском районе заболели девять человек, в их числе дети 8 и 12 лет;
  • по четыре заболевших — в Сочи, среди них дети 9 и 17 лет; Северском и Усть-Лабинском районах;
  • по три случая — в Крымском и Калининском районах;
  • по два — в Новороссийске, Горячем Ключе, Гулькевичском, Щербиновском, Кущевском, Староминском и Белореченском районах (там заболел пятилетний ребенок);
  • по одному заболевшему — в Геленджике, Темрюкском, Тихорецком, Отрадненском, Лабинском, Каневском, Динском, Славянском, Ейском, Курганинском районах.

Возраст пациентов — от 5 до 89 лет. Всего на Кубани к 7 мая заболели 1 тыс. 633 человека, из них 94 ребенка. Выздоровели 523 пациента, 21 — умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов.

Читайте также:

В больницы региона с подозрением на коронавирус обратились 4 тыс. 576 человек, в том числе 553 ребенка. На стационарном лечении остаются 2 тыс. 184 человека, из них 155 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 9 тыс. 370 человек, включая 267 детей.

В обсерваторах разместили 1 тыс. 847 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 30 положительных результатов у проживающих в обсерваторах. Лаборатории Роспотребнадзора провели 30 тыс. 104 исследования, лаборатории регионального минздрава — 67 тыс. 876 исследований, сообщили в оперштабе Кубани.

Здравоохранение Карантин Коронавирус Краснодар Медицина

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре троих мужчин задержали за разбойное нападение на продуктовый магазин
В сети появились фото, люди на которых якобы дезинфицируют пляж в Новороссийске. А что было на самом деле?
Жителей Крыма обяжут носить маски
На Кубани 81-летняя пенсионерка погибла при столкновении машины и дерева
«Посыпаю голову пеплом». Крымский вице-премьер извинился за прогулку в лесу во время карантина
На Кубани за сутки выявили 99 человек с COVID-19

Лента новостей

Реклама на портале