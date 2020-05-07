На Кубани за сутки выявили 99 человек с COVID-19

Оперштаб Кубани 7 мая сообщил о 99 диагностированных случаях коронавируса в регионе

Всего в России за сутки выявили 11 тыс. 231 заболевшего COVID-19 в 84 регионах, выздоровели 2 тыс. 476 человек, умерли 88 пациентов. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. По данным федерального оперштаба, больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (6 тыс. 703), Московской области (842), Нижегородской области (312) и Санкт-Петербурге (306), сообщил RT. На юге России и Северном Кавказе за прошедший день заразились 605 человек : в Дагестане инфицировано 105 человек, на Кубани — 99, в Северной Осетии — 89, а в Кабардино-Балкарии — 83. В Ростовской области заражены 80 человек, в Ингушетии — 49, в Крыму — 32. В Чечне вирус нашли у 29 больных, в Ставропольском крае — у 23. В Карачаево-Черкесии и Севастополе заразились по шесть человек, в Адыгее — четыре.

Всего к 7 мая в стране COVID-19 диагностировали у 177 тыс. 160 пациентов в 85 регионах, выздоровело 23 тыс. 803 человека, еще 1 тыс. 625 — умерли. В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус выявили у 99 пациентов, среди них 44 мужчины и 55 женщин. За сутки выписали 56 человек. По данным минздрава, никто не умер. В Краснодаре заболели 33 человека , кроме того: в Апшеронском районе заразились 15 человек, в том числе 14-летний подросток;

в Кавказском районе заболели девять человек, в их числе дети 8 и 12 лет;

по четыре заболевших — в Сочи, среди них дети 9 и 17 лет; Северском и Усть-Лабинском районах;

по три случая — в Крымском и Калининском районах;

по два — в Новороссийске, Горячем Ключе, Гулькевичском, Щербиновском, Кущевском, Староминском и Белореченском районах (там заболел пятилетний ребенок);

по одному заболевшему — в Геленджике, Темрюкском, Тихорецком, Отрадненском, Лабинском, Каневском, Динском, Славянском, Ейском, Курганинском районах.

Возраст пациентов — от 5 до 89 лет. Всего на Кубани к 7 мая заболели 1 тыс. 633 человека, из них 94 ребенка. Выздоровели 523 пациента, 21 — умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов.

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