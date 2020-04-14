Путин поручил оказать поддержку российским некоммерческим организациям, которые помогают гражданам во время коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 11 апреля поручил правительству поддержать некоммерческие организации, которые помогают гражданам во время пандемии коронавируса

Документ с перечнем поручений президента к правительству опубликован на сайте администрации президента, сообщило издание «Такие дела».

Так, правительство до 15 мая должно реализовать дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые помогают гражданам во время пандемии. А до 20 мая должны быть внесены изменения в законы о налогах и сборах, чтобы в этом году прибыль, которую предприниматели отдают НКО на благотворительность, не облагалась налогом.

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Юга.ру писали, что из-за пандемии коронавируса некоммерческие организации по всей стране были вынуждены закрыть часть благотворительных программ, сократить сотрудников и снизить масштабы оказываемой поддержки. Чтобы поддержать НКО, в начале апреля благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию #рубльвдень, которую поддержали звезды российского кино, эстрады, журналисты и телеведущие.

О том, как пандемия отразилась на деятельности краснодарских благотворительных организаций, читайте в материале журналиста Юга.ру.

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Напомним, с 31 марта на Кубани действует карантин, власти продлили его 18 апреля. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Благотворительность Владимир Путин Коронавирус Правительство Эпидемии

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