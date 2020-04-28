На Кубани за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 51 человека

В Краснодарском крае за сутки с 27 по 28 апреля выявили 51 новый случай инфицирования COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 6 тыс. 411 случаев заражения. Из них, по данным федерального оперштаба, в 40,7% не было симптомов заболевания. Выздоровели 1 тыс. 110 человек, умерли 72 пациента.

На юге и Северном Кавказе за сутки заболели 580 человек:



153 человека в Дагестане;

148 в Северной Осетии;

64 в Ростовской области;

51 в Краснодарском крае;

43 в Ингушетии;

38 в Кабардино-Балкарии;

37 в Ставропольском крае;

18 в Чечне;

13 в Карачаево-Черкесии;

8 в Адыгее;

1 в Крыму.

Всего к 28 апреля в стране зарегистрировали 93 тыс. 558 случаев. Выздоровели 8 тыс. 456 человек, зафиксировали 867 летальных исходов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 51 человека. За это время выздоровели 13 человек, новых летальных случаев не было. Распределение выглядит так: