На Кубани за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 51 человека
В Краснодарском крае за сутки с 27 по 28 апреля выявили 51 новый случай инфицирования COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 6 тыс. 411 случаев заражения. Из них, по данным федерального оперштаба, в 40,7% не было симптомов заболевания. Выздоровели 1 тыс. 110 человек, умерли 72 пациента.
На юге и Северном Кавказе за сутки заболели 580 человек:
153 человека в Дагестане;
148 в Северной Осетии;
64 в Ростовской области;
51 в Краснодарском крае;
43 в Ингушетии;
38 в Кабардино-Балкарии;
37 в Ставропольском крае;
18 в Чечне;
13 в Карачаево-Черкесии;
8 в Адыгее;
1 в Крыму.
Всего к 28 апреля в стране зарегистрировали 93 тыс. 558 случаев. Выздоровели 8 тыс. 456 человек, зафиксировали 867 летальных исходов.
На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 51 человека. За это время выздоровели 13 человек, новых летальных случаев не было. Распределение выглядит так:
- 18 в Краснодаре;
- 6 в Сочи;
- 4 в Ейске;
- по 2 — в Выселковском, Павловском, Усть-Лабинском, Северском, Калининском и Красноармейском районах;
- по 1 — в Тимашевском, Кущевском, Каневском, Динском, Тихорецком, Тбилисском, Гулькевичском, Крымском и Белореченском районах, а также в Армавире и Анапе.
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Таким образом, в Краснодарском крае зафиксировали 888 человек с COVID-19, в их числе 63 ребенка. Выздоровели 145 человек, скончались 19 пациентов.
«Девятнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Четыре человека в инфекционной больнице №2 Сочи, по три в краевой больнице №2, Лабинской ЦРБ и горбольнице Горячего Ключа, два в Тихорецкой ЦРБ, по одному в СКИБ, горбольнице №3 Краснодара, Крымской и Усть-Лабинской ЦРБ», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В пресс-службе администрации края добавили, что стационарное лечение продолжают 1 тыс. 267 человек, включая 116 детей. Под медицинским наблюдением по месту жительства находятся 8 тыс. 665 человек.
В обсерваторах края находятся 1 тыс. 156 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, рассказали в оперштабе края.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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