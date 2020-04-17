«Мы не достигли пика». Кондратьев продлил карантин до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 апреля продлил карантин на две недели
Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Впоследствии его продлили до 18 апреля, однако при этом ряд мер ослабили. Например, в регионе разрешили открыться мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам. Также в муниципалитетах ввели беспропускное окно с 10:00 до 16:00, в течение которого можно двигаться на машине без спецпропуска (но только по особой необходимости). При этом краснодарцам напомнили, что передвигаться пешком в это время нельзя.
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17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев выступил с новым обращением. Глава региона заявил, что режим карантина продлевается до 30 апреля.
«С учетом того, что мы не достигли еще пика и кривая идет вверх и даже не думает повернуть вниз, с учетом вчерашнего обсуждения с врачами-инфекционислами, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера», — сказал губернатор.
Кондратьев уточнил, что беспропускное окно продолжит действовать.
«Движение между муниципалитетами по-прежнему допустимо только по красным пропускам. Общественный транспорт также будет ходить только в утреннее и вечернее время», — подчеркнул глава регоина.
Напомним, 6 апреля Вениамин Кондратьев пообещал разрешить кубанцам выходить из дома, если не будет всплесков заболеваемости коронавирусом. Во время выступления 17 апреля губернатор сказал, что в регионе увеличивается число зараженных, но не залпово.
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