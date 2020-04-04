Действие выданных до 5 апреля спецпропусков в Краснодаре продлили на неделю
Глава Краснодара Евгений Первышов 4 апреля продлил действие уже выданных пропусков для работников предприятий города
Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля и попросил жителей страны в это время не выходить из дома из-за угрозы коронавируса, а позже продлил нерабочие дни до 30 апреля.
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В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула домашнего животного, для помощи пожилому родственнику или для поездки на работу. В крае определили три вида спецпропусков — для передвижения внутри населенных пунктов (зеленый, а в Краснодаре — желто-черный), по краю (красный) и для транзитного проезда по региону (синий).
В местах выдачи пропусков скопились очереди. Людям, которые оформили заявки онлайн, получения приходилось ждать по полдня, а на въездах в Краснодар образовались пробки. «Кавказскому узлу» жители Кубани рассказали, с какими проблемами столкнулись из-за трудностей с получением спецпропусков: люди не могут отвезти лекарства пожилым родственникам или навестить их в больнице, покормить животных на даче — потому что находятся в других муниципалитетах; из-за прописки в других регионах не могут заехать в Краснодар либо добираются на попутках или пешком, порой буквально по полям и проселочным дорогам.
Многие жители ближайших населенных пунктов работают в Краснодаре, а краснодарцы в свою очередь работают в пригородах, соседних муниципалитетах или даже в соседнем регионе — в Адыгее. Соответственно у людей может разниться место прописки и место работы, и им каждый день нужно пересекать границу муниципалитета. В таких случаях внутригородского желтого пропуска недостаточно.
Накануне вечером мэрия Краснодара сообщила, что формат пропусков изменится, ранее выданные документы будут действительны до 5 апреля.
Днем 4 апреля в администрации краевого центра решили продлить действие пропусков на неделю — до 12 апреля. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что по новым правилам пропуска по краю выдают только администрации городов и районов, а до этого их могли самостоятельно оформить руководители предприятий.
Глава Краснодара Евгений Первышов попросил представителей организаций, которым разрешено работать во время карантина и уже сделали своим сотрудникам пропуска, не спешить с их заменой.
«Очень прошу руководителей предприятий и организаций: если вы уже оформили пропуска на работников, постепенно нужно провести замену, без спешки. Для тех работников, которые еще не получали пропуска, их нужно оформлять уже в новом формате», — сказал мэр.
Он отметил, что всю процедуру «можно пройти максимально в дистанционном режиме» в специальном разделе на сайте администрации.
Для получения спецпропусков в Краснодаре создали специальный сайт и запустили горячие линии, по которым можно задать вопросы об их получении.
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