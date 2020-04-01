Куда звонить по поводу получения спецпропусков в Краснодаре и крае. Список номеров для консультаций

Мэрия Краснодара и краевая администрация сообщили, куда звонить представителям бизнеса по вопросам получения спецпропусков в краевой столице и других населенных пунктах и районах

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, сейчас его время обозначено по 5 апреля (когда заканчивается объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя). Теперь из дома нельзя выходить без особой необходимости, в населенные пункты запретили заезжать транзитному транспорту, а жителям края — передвигаться на личной машине (исключения смотрите тут). Контролировать режим самоизоляции на территории региона будут мобильные отряды из силовиков и казаков.

Ограничения на передвижение не распространяются на тех, кто получит специальные пропуска. Они выдаются сотрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер).