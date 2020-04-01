Куда звонить по поводу получения спецпропусков в Краснодаре и крае. Список номеров для консультаций
Мэрия Краснодара и краевая администрация сообщили, куда звонить представителям бизнеса по вопросам получения спецпропусков в краевой столице и других населенных пунктах и районах
Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, сейчас его время обозначено по 5 апреля (когда заканчивается объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя). Теперь из дома нельзя выходить без особой необходимости, в населенные пункты запретили заезжать транзитному транспорту, а жителям края — передвигаться на личной машине (исключения смотрите тут). Контролировать режим самоизоляции на территории региона будут мобильные отряды из силовиков и казаков.
Ограничения на передвижение не распространяются на тех, кто получит специальные пропуска. Они выдаются сотрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер).
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В Краснодаре работают 43 телефона горячих линий в администрациях внутригородских округов, по которым организации и предприятия города могут проконсультироваться по оформлению спецпропусков. Также на сайте мэрии опубликована подробная инструкция по получению пропуска.
Руководители предприятий должны обращаться либо в администрацию внутригородского округа, где расположено предприятие, либо в департаменты и управления администрации по своему профилю деятельности.
- Центральный округ
8(861)267-96-00
8(861)267-96-23
8(861)267-96-26
8(861)267-96-27
8(861)267-96-32
- Западный округ
8(861)255-41-42
8(861)253-89-62
8(861)255-66-46
8(861)255-70-00
8(861)255-75-77
- Карасунский округ
8(861)231-17-93
8(861)234-03-21
8(861)234-03-89
8(861)231-09-91
8(861)214-33-38
- Прикубанский округ
8(861)226-87-01
8(861)226-81-30
8(861)226-38-83
8(861)226-29-46
8(861)226-38-05
8(861)226-29-60
8(861)226-03-94
8(861)226-39-90
8(861)226-87-78
8(861)226-72-20
- департамент образования — 89184515358;
- управление по социальным вопросам — 89882405710;
- департамент городского хозяйства и ТЭК — 259-61-48;
- управление сельского хозяйства — 89184419616;
- управление информационно — коммуникационных технологий и связи (работа операторов сотовой связи, телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров) — 218-97-00;
- управление гражданской защиты — 267-30-60;
- департамент строительства — 218-94-26, 218-94-28;
- департамент архитектуры и градостроительства — 298-01-25;
- департамент транспорта и дорожного хозяйства — 218-99-18;
- информационно-аналитическое управление (взаимодействие и работа со СМИ) — 255-53-39;
- департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами — 255-66-58, 255-88-86, 259-68-42;
- по вопросам в сфере торговли, экономики и финансов — 218-98-20, 218-98-25, 255-26-01, 259-52-33.
На момент выхода новости в мире известно о 883,2 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровели 185,3 тыс. человек, умерли 44,1 тыс. человек. В России количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрированы 22 случая.
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