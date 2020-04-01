Куда звонить по поводу получения спецпропусков в Краснодаре и крае. Список номеров для консультаций

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара и краевая администрация сообщили, куда звонить представителям бизнеса по вопросам получения спецпропусков в краевой столице и других населенных пунктах и районах

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, сейчас его время обозначено по 5 апреля (когда заканчивается объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя). Теперь из дома нельзя выходить без особой необходимости, в населенные пункты запретили заезжать транзитному транспорту, а жителям края — передвигаться на личной машине (исключения смотрите тут). Контролировать режим самоизоляции на территории региона будут мобильные отряды из силовиков и казаков.

Ограничения на передвижение не распространяются на тех, кто получит специальные пропуска. Они выдаются сотрудникам организаций, деятельность которых допустима в этот период (согласно законодательным актам президента и губернатора — это в том числе продажа товаров первой необходимости, сферы ТЭК и агропромышленности, перевозчики и др.). Точные перечни организаций утверждают местные администрации (в Краснодаре, к примеру, это работники организаций 33 сфер).

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В Краснодаре работают 43 телефона горячих линий в администрациях внутригородских округов, по которым организации и предприятия города могут проконсультироваться по оформлению спецпропусков. Также на сайте мэрии опубликована подробная инструкция по получению пропуска.

Руководители предприятий должны обращаться либо в администрацию внутригородского округа, где расположено предприятие, либо в департаменты и управления администрации по своему профилю деятельности.

Телефоны горячих линий в администрациях внутригородских округов по вопросам получения спецпропуска (в рабочие часы с 9:00 до 18:00)
  • Центральный округ

8(861)267-96-00

8(861)267-96-23

8(861)267-96-26

8(861)267-96-27

8(861)267-96-32

  • Западный округ

8(861)255-41-42

8(861)253-89-62

8(861)255-66-46

8(861)255-70-00

8(861)255-75-77

  • Карасунский округ

8(861)231-17-93

8(861)234-03-21

8(861)234-03-89

8(861)231-09-91

8(861)214-33-38

  • Прикубанский округ

8(861)226-87-01

8(861)226-81-30

8(861)226-38-83

8(861)226-29-46

8(861)226-38-05

8(861)226-29-60

8(861)226-03-94

8(861)226-39-90

8(861)226-87-78

8(861)226-72-20

Телефоны горячих линий в департаментах и управлениях администрации города по вопросам получения спецпропуска (в рабочие часы с 9:00 до 18:00)
  • департамент образования — 89184515358;
  • управление по социальным вопросам — 89882405710;
  • департамент городского хозяйства и ТЭК — 259-61-48;
  • управление сельского хозяйства — 89184419616;
  • управление информационно — коммуникационных технологий и связи (работа операторов сотовой связи, телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров) — 218-97-00;
  • управление гражданской защиты — 267-30-60;
  • департамент строительства — 218-94-26, 218-94-28;
  • департамент архитектуры и градостроительства — 298-01-25;
  • департамент транспорта и дорожного хозяйства — 218-99-18;
  • информационно-аналитическое управление (взаимодействие и работа со СМИ) — 255-53-39;
  • департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами — 255-66-58, 255-88-86, 259-68-42;
  • по вопросам в сфере торговли, экономики и финансов — 218-98-20, 218-98-25, 255-26-01, 259-52-33.
Горячие линии в городах и районах Краснодарского края для уточнения информации по выдаче спецпропусков (по алфавиту)

Абинский район

Анапа

Апшеронский район

Армавир

Белоглинский район

Белореченский район

Брюховецкий район

Выселковский район

Геленджик

Горячий Ключ

Гулькевичский район

Динской район

Ейский район

Кавказский район

Калининский район

Каневской район

Кореновский район

Краснодар

Красноармейский район

Крыловской район

Крымский район

Курганинский район

Кущевский район

Лабинский район

Ленинградский район

Мостовский район

Новокубанский район

Новопокровский район

Новороссийск

Отрадненский район

Павловский район

Приморско-Ахтарский район

Северский район

Сочи

Славянский район

Староминский район

Тбилисский район

Темрюкский район

Тимашевский район

Тихорецкий район

Туапсинский район

Успенский район

Усть–Лабинский район

Щербиновский район

На момент выхода новости в мире известно о 883,2 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровели 185,3 тыс. человек, умерли 44,1 тыс. человек. В России количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрированы 22 случая.

Коронавирус Краснодар

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