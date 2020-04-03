После введения пропускного режима на въезде в Краснодар скопились пробки

В первой половине дня 3 апреля Краснодар оказался пустым, однако на въездах в город из-за пропускного режима образовались пробки

В Краснодарском крае вечером 31 марта ввели карантин, а 3 апреля вступило в силу постановление, после которого за наружение режима людей будут штрафовать. Во время карантина запрещено ездить на личном транспорте и ходить по улице без необходимости. Разрешено покинуть дом, чтобы попасть в ближайший магазин или аптеку, а также при необходимости ухода за пожилыми и больными родственниками или нужде ездить на работу (когда удаленный режим невозможен).

Однако для некоторых категорий граждан власти разработали специальные пропуска: для транспорта и для пешего передвижения. Для работников предприятий, которым разрешено работать на период карантина (их перечень определила мэрия), нужен спецпропуск и приказ от начальства. Накануне власти Краснодара рассказали, как получить спецпропуск для движения на машине внутри города, в Краснодаре он будет черно-желтым. К вечеру 2 апреля мэрия Краснодара создала отдельный сайт, на котором можно подать заявку на его получение.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 10:00, в Краснодаре утром 3 апреля почти не было пробок: 1 балл, что на 4 меньше, чем обычно. Однако несмотря на пустой город, на въездах образовались большие заторы. Например, Тургеневское шоссе в центр стояло в 7-балльной пробке, а улица Уральская в центр — в 4-балльной.

Нехарактерно свободное движение было по улицам Дзержинского и Красных Партизан в центр, а также на Кубанской Набережной к Индустриальной. Там пробки составили 0 баллов, что на 5-6 ниже обычного. Крупнейшими пробками сегодня стали: 7:35 — Елизаветинское шоссе от Белозерного до проезда Энергетиков. Пробка протяженностью 2,8 км продержалась 1 час 10 минут;

9:59 — улица Дорожная, Яблоновский мост, улица Захарова от Сквозной до Индустриальной. Пробка длиной 2 км держалась 2 часа 30 минут.

1:05 — Ростовское шоссе от Ростовской развязки до остановки «Садовое товарищество "Подсолнечник"». Пробка протяженностью 1,9 км продержалась 6 часов 10 минут.

9:59 — Тургеневское шоссе, Тургеневский мост от остановки «Рынок» до улицы Калинина. Пробка длиной 1,8 км продержалась 2 часа 10 минут.

9:50 — Ейское шоссе от газозаправочной станции до 7-го километра. Пробка протяженностью 1,8 ки продержалась 3 часа 10 минут.

При этом сервис отметил, что в 9:00 пробка на Тургеневском шоссе составляла 9 баллов, что на 6 больше обычного.