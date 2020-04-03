Власти Кубани объяснили схему действий для тех, кому разово и экстренно надо поехать на машине

Напомним, в Краснодарском крае вечером 31 марта ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Режим карантина запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты, выходить из дома и ездить на машине без особой необходимости. Чтобы сходить в магазин или аптеку, ничего дополнительно не требуется. Однако для остальных случаев — когда удаленный режим работы невозможен и когда необходимо ухаживать за пожилыми и больными родственниками — нужны специальные пропуска. Юга.ру рассказывали, как их получить для пешего передвижения (магазин, аптеки и выгул собаки не в счет — для этого не нужны дополнительные документы) и для езды на машине .

При этом волонтеры и жители Кубани, которым по семейным обстоятельствам необходим срочный выезд за пределы муниципалитета, могут самостоятельно получить пропуска по месту жительства (регистрации) по заявлению. Работникам пропуска должны оформить работодатели — они должны отправить заявку в администрацию муниципалитета.

Позже 3 апреля пресс-служба администрации края уточнила, как выехать на личном автомобиле в экстренной ситуации, например, к родственнику, если нет пропуска. В подобном разовом случае отправляться на машине можно без спецпропуска. Но нужно быть готовым предъявить на постах сведения о человеке, к которому совершается поездка: «копию (фото в телефоне) паспорта или свидетельства о рождении (если вы едете к ребенку) родственника, его пенсионного удостоверения, справки об инвалидности» .



В администрации подчеркнули, что в случае, если такие поездки совершаются регулярно, автовладельцу все же потребуется получить спецпропуска как на машину, так и на самого себя.

Также пресс-служба напомнила, что в крае действует единый волонтерский центр для помощи тем, кто не может самостоятельно покупать продукты и ходить в аптеку, а также нуждается в другой экстренной помощи. Запросить ее можно с 8:00 до 20:00 по телефонам 8 (918) 431-02-78 и 8 (918) 431-04-37.