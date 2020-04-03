Власти Кубани запустили информационный портал по карантину и коронавирусу из-за перегруженных горячих линий

В Краснодарском крае 3 апреля открыли портал с информацией о коронавирусной инфекции и мерах профилактики в регионе

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты, выходить из дома и ездить на своей машине без веских поводом. К ним относятся поход в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, а также уход за пожилыми и больными родственниками или нужда ездить на работу (когда удаленный режим невозможен). После ввода карантина краевые власти обязали всех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска. Юга.ру рассказывали, как их получить для пешего передвижения (магазин, аптеки и выгул собаки не в счет — для этого не нужны дополнительные документы) и для езды на машине.

А еще: Власти Краснодара запустили второй сайт по получению автомобильных спецпропусков

Ключевые ведомства края запустили горячие линии по спецпропускам, а также по ситуации с инфекцией, чтобы жители региона могли получить актуальную информацию о коронавирусе и условиях карантина. Однако люди в соцсетях начали жаловаться на то, что горячие линии не работают и дозвониться на них невозможно. Пресс-служба администрации Краснодарского края объясняла, что горячие линии испытывают большую нагрузку. «Преимущественно люди спрашивают о действиях во время карантина, движении транспорта, работе банков. Вся эта информация опубликована в открытых источниках. Операторы подскажут ответы, но это создает дополнительную нагрузку на линии и менее популярные вопросы остаются в ожидании своей очереди. Технические возможности кол-центра позволяют принимать до 75 звонков одновременно», — рассказали в администрации.

3 апреля власти края запустили сайт covid-kuban.info, на котором можно получить ответ на вопрос в онлайн-режиме. Кроме того, там есть информация по наиболее часто задаваемым вопросам.