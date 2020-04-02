В Краснодаре запустили дополнительный сайт для получения спецпропусков на транспорт

Краснодарский край

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Администрация Краснодара создала отдельный сайт, на котором можно подать заявку на получение спецпропуска для передвижения на автомобиле в период карантина

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты (исключение — если нет объездных путей), обязывает не выходить из дома без особой необходимости, в том числе на машине. Для последних двух мер есть исключения, среди них — необходимость сходить в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, необходимость ухода за пожилыми и больными родственниками или нужда ездить на работу (когда удаленный режим невозможен). 

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Для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, ничего дополнительно не требуется. Для остальных случаев необходимы специальные документы. Для работников предприятий, которым разрешено работать на период карантина (их перечень определила мэрия), нужен специальный пропуск и приказ от начальства. 

В регионе определили три типа спецпропусков для машин:

  • синий — для транзитного транспорта;
  • красный — для жителей края, которые перемещаются между районами;
  • зеленый — для перемещения внутри населенных пунктов.

2 апреля власти Краснодара рассказали, как получить спецпропуск для движения на машине внутри города. В Краснодаре он будет черно-желтым, а не зеленым.

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На сайте propusk-krd.ru можно скачать заявки для получения пропуска. Там же опубликованы все инструкции по заполнению и отправке заявок, а также перечень организаций, которые имеют право на получение спецпропуска.

После отправки заполненной заявки на указанный получателем адрес электронной почты придут заказанные желтые пропуска, которые дают право на проезд по Краснодару.

В мэрии подчеркнули, что получить желтый пропуск для проезда по Краснодару могут только юридические лица из специального списка, продолжающие работу в условиях карантина. Передвижение личного автотранспорта в городе без острой необходимости будет полностью прекращено с 3 апреля.

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