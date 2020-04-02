В Краснодаре запустили дополнительный сайт для получения спецпропусков на транспорт

Администрация Краснодара создала отдельный сайт, на котором можно подать заявку на получение спецпропуска для передвижения на автомобиле в период карантина

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты (исключение — если нет объездных путей), обязывает не выходить из дома без особой необходимости, в том числе на машине. Для последних двух мер есть исключения, среди них — необходимость сходить в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, необходимость ухода за пожилыми и больными родственниками или нужда ездить на работу (когда удаленный режим невозможен).

Для того, чтобы сходить в магазин или аптеку, ничего дополнительно не требуется. Для остальных случаев необходимы специальные документы. Для работников предприятий, которым разрешено работать на период карантина (их перечень определила мэрия), нужен специальный пропуск и приказ от начальства.

В регионе определили три типа спецпропусков для машин:

синий — для транзитного транспорта;

красный — для жителей края, которые перемещаются между районами;

зеленый — для перемещения внутри населенных пунктов.

2 апреля власти Краснодара рассказали, как получить спецпропуск для движения на машине внутри города. В Краснодаре он будет черно-желтым, а не зеленым.