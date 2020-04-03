В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков на время карантина

Краснодарский край

Распечатать

Мэрия Краснодара вечером 3 апреля сообщила, что сотрудники предприятий города должны получить спецпропуска для передвижения по городу по новой форме

На Кубани 31 марта объявили карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать.

Читайте также:

Для получения специальных желто-черных пропусков в Краснодаре создали специальный сайт и запустили горячие линии, чтобы задать вопросы об их получении. Спецпропуска выдают сотрудникам предприятий, внесенных в особый перечень сфер деятельности и продолжающих работать в период карантина. Их оформлением работники краснодарских предприятий занимались с 1 по 3 апреля.

Вечером 3 апреля мэрия Краснодара объявила, что формат пропусков изменяется. Ранее выданные пропуска продолжат действовать до 5 апреля включительно.

Новая форма спецпропуска

Кто может получить пропуск?

  • сотрудники предприятий, индивидуальные предприниматели, которые продолжают работу в период карантина и включены в особый перечень;
  • адвокаты и нотариусы;
  • жители Краснодара в связи с экстренной ситуацией (например, смерть родных и близких).

Читайте также:

Как получить пропуск?

На сайте администрации Краснодара открыт специальный раздел. В нем указана вся необходимая информация о том, как заполнить заявку и получить пропуск.

Для сотрудников предприятий из особого перечня пропуска оформляет и получает только лично руководитель (либо доверенное лицо).

Для возможности поездок на автотранспорте по территории Краснодара требуется отдельный пропуск. Вся информация о его оформлении опубликована здесь.

Без пропуска можно:

  • обратиться за экстренной медицинской помощью;
  • выйти в ближайший магазин или аптеку;
  • выгулять домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома);
  • вынести мусор;
  • принести продукты пожилым, маломобильным, недееспособными и нуждающимся в постоянном уходе людям. В этом случае сотрудники патрулей могут потребовать подтверждение необходимости оказания такой помощи (например, справку о недееспособности) или сопроводить непосредственно по адресу такого человека.

В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 человек. Всего в мире на момент выхода новости заразились 1 млн 92 тыс. человек, из них 58,5 тыс. скончались, выздоровели 228 тысяч.

Карантин Коронавирус Краснодар

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков на время карантина
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
«Почта России» рассказала, как будет работать на Кубани в период карантина. Но призвала туда не ходить
«Стоп! Карантин!»: В Краснодар теперь будут впускать только по красному спецпропуску
Жителям Адыгеи с 3 апреля запретили покидать места проживания без особой причины
Минпромторг: Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома; а рынки и ярмарки должны работать

Лента новостей

Реклама на портале