В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков на время карантина
Мэрия Краснодара вечером 3 апреля сообщила, что сотрудники предприятий города должны получить спецпропуска для передвижения по городу по новой форме
На Кубани 31 марта объявили карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать.
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Для получения специальных желто-черных пропусков в Краснодаре создали специальный сайт и запустили горячие линии, чтобы задать вопросы об их получении. Спецпропуска выдают сотрудникам предприятий, внесенных в особый перечень сфер деятельности и продолжающих работать в период карантина. Их оформлением работники краснодарских предприятий занимались с 1 по 3 апреля.
Вечером 3 апреля мэрия Краснодара объявила, что формат пропусков изменяется. Ранее выданные пропуска продолжат действовать до 5 апреля включительно.
Новая форма спецпропуска
Кто может получить пропуск?
- сотрудники предприятий, индивидуальные предприниматели, которые продолжают работу в период карантина и включены в особый перечень;
- адвокаты и нотариусы;
- жители Краснодара в связи с экстренной ситуацией (например, смерть родных и близких).
Как получить пропуск?
На сайте администрации Краснодара открыт специальный раздел. В нем указана вся необходимая информация о том, как заполнить заявку и получить пропуск.
Для сотрудников предприятий из особого перечня пропуска оформляет и получает только лично руководитель (либо доверенное лицо).
Для возможности поездок на автотранспорте по территории Краснодара требуется отдельный пропуск. Вся информация о его оформлении опубликована здесь.
Без пропуска можно:
- обратиться за экстренной медицинской помощью;
- выйти в ближайший магазин или аптеку;
- выгулять домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома);
- вынести мусор;
- принести продукты пожилым, маломобильным, недееспособными и нуждающимся в постоянном уходе людям. В этом случае сотрудники патрулей могут потребовать подтверждение необходимости оказания такой помощи (например, справку о недееспособности) или сопроводить непосредственно по адресу такого человека.
В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 человек. Всего в мире на момент выхода новости заразились 1 млн 92 тыс. человек, из них 58,5 тыс. скончались, выздоровели 228 тысяч.
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