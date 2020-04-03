В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков на время карантина

Мэрия Краснодара вечером 3 апреля сообщила, что сотрудники предприятий города должны получить спецпропуска для передвижения по городу по новой форме

На Кубани 31 марта объявили карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать .

Вечером 3 апреля мэрия Краснодара объявила, что формат пропусков изменяется. Ранее выданные пропуска продолжат действовать до 5 апреля включительно.

Для получения специальных желто-черных пропусков в Краснодаре создали специальный сайт и запустили горячие линии, чтобы задать вопросы об их получении. Спецпропуска выдают сотрудникам предприятий, внесенных в особый перечень сфер деятельности и продолжающих работать в период карантина. Их оформлением работники краснодарских предприятий занимались с 1 по 3 апреля.

Как получить пропуск?

На сайте администрации Краснодара открыт специальный раздел. В нем указана вся необходимая информация о том, как заполнить заявку и получить пропуск.

Для сотрудников предприятий из особого перечня пропуска оформляет и получает только лично руководитель (либо доверенное лицо).

Для возможности поездок на автотранспорте по территории Краснодара требуется отдельный пропуск. Вся информация о его оформлении опубликована здесь.

Без пропуска можно: