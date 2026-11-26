В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление в четырех многоквартирных домах.

26 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что регион подвергся беспилотной атаке. В Славянском районе пострадали четыре человека — двоих жителей госпитализировали, двоим оказали медицинскую помощь на месте.

В 01:39 диспетчер ЕДДС сообщил, что в районе начался стрелковый бой при отражении атаки БПЛА.

«Зашла еще одна группа беспилотников. Начался стрелковый бой. Ни в коем случае не выходите на улицу, не любопытствуйте. Шальная пуля — это смертельно», — предупредил диспетчер.

Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома — в них выбило окна. Пострадавших там нет.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.