© Скриншот из ролика из телеграм-канала «ЧП Майкоп»

© Скриншот из ролика из телеграм-канала «ЧП Майкоп»

Около села Великовечного загорелся рейсовый автобус с пассажирами

26 ноября телеграм-канал «ЧП Майкоп» сообщил, что на трассе Майкоп — Усть-Лабинск загорелся рейсовый автобус, направлявшийся в Краснодар. Происшествие произошло в районе села Великовечного. По словам пассажиров, автобус загорелся во время движения. Люди успели эвакуироваться и забрать свои вещи. Никто не пострадал. В результате транспортное средство полностью выгорело.

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В тот же день пресс-служба полиции Краснодарского края сообщила, что, по предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание автобуса. Происшествие квалифицировали как ДТП.