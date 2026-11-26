Рейсовый автобус с пассажирами загорелся на трассе в Краснодарском крае
Около села Великовечного загорелся рейсовый автобус с пассажирами
26 ноября телеграм-канал «ЧП Майкоп» сообщил, что на трассе Майкоп — Усть-Лабинск загорелся рейсовый автобус, направлявшийся в Краснодар. Происшествие произошло в районе села Великовечного.
По словам пассажиров, автобус загорелся во время движения. Люди успели эвакуироваться и забрать свои вещи. Никто не пострадал. В результате транспортное средство полностью выгорело.
119 млн рублей ущерба и 136 погибших:
В тот же день пресс-служба полиции Краснодарского края сообщила, что, по предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание автобуса. Происшествие квалифицировали как ДТП.
Как писали Юга.ру, 15 ноября стало известно, что на дорогах Краснодарского края с начала года погибли 456 человек.