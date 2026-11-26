Славянский НПЗ снова оказался под ударом БПЛА

Значительные повреждения получила одна из установок атмосферной дистилляции нефти. Разрушены парки хранения нефтепродуктов, поврежден трубопровод, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы.

26 ноября в 09:43 пресс-служба Славянского НПЗ сообщила , что предприятие атаковали БПЛА и нанесли инфраструктуре завода серьезный урон.

Предыстория. Рано утром 26 ноября Славянский район подвергся атаке дронов. Пострадали четыре человека.

На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к разливу.

Напомним, производство на Славянском заводе остановили еще 13 сентября после атаки БПЛА. Все это время на объекте шли восстановительные работы — готовились к безопасному перезапуску.