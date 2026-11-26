На Славянском НПЗ после атаки дронов горят установки, резервуары и трубопровод
Славянский НПЗ снова оказался под ударом БПЛА
Предыстория. Рано утром 26 ноября Славянский район подвергся атаке дронов. Пострадали четыре человека.
26 ноября в 09:43 пресс-служба Славянского НПЗ сообщила, что предприятие атаковали БПЛА и нанесли инфраструктуре завода серьезный урон.
Значительные повреждения получила одна из установок атмосферной дистилляции нефти. Разрушены парки хранения нефтепродуктов, поврежден трубопровод, пробиты резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы.
На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к разливу.
Напомним, производство на Славянском заводе остановили еще 13 сентября после атаки БПЛА. Все это время на объекте шли восстановительные работы — готовились к безопасному перезапуску.
Как писали Юга.ру, 26 ноября обломки сбитых дронов повредили предприятия и учебные заведения Невинномысска.
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