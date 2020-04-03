На Кубани выявили 17 новых зараженных коронавирусом. Данные Роспотребнадзора и властей края немного разнятся

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае 3 апреля сообщил о 17 новых случаях заражения в регионе

Среди новых зараженных 17 случаев в Краснодарском крае, сообщил в 10:30 оперштаб Москвы в своей группе во «ВКонтакте» .

Коронавирус, или COVID-19, — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в 78 субъектах страны зарегистрировано 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел.

При этом пресс-служба администрации Краснодарского края в 9:11 сообщала, что новых случаев заболевания в регионе нет, а состояние всех пациентов стабильное. По данным властей, на Кубани все еще 22 подтвержденных случая, два человека выздоровели, и их выписали. Стационарное лечение продолжают 239 человек, среди них 79 детей.

Всего в больницы края обратилось 555 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 106 детей. За все время в регионе проведено 12 тыс. 344 лабораторных исследования. Состояние всех заболевших стабильное, двоих уже выписали. Кроме того, из обсерватора в Краснодаре выписали мать и ребенка. Под наблюдением остались шесть человек в краевой столице и 53 — в Сочи.

Предварительно положительные результаты — у 41 человека , которые сдали анализы в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

К 11:11 в телеграм-канале краевого оперштаба все же подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Власти Кубани сообщили, что восемь из них — завозные, остальные контактировали с уже заболевшими . Инфицированные люди — из Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани и Новороссийска побывали в Мексике, на Кубе, в Турции и ОАЭ. У них взяли необходимые анализы и поместили в изолированные боксы в больницах.