Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 601 человека

К 3 апреля число заболевших коронавирусом в России достигло 4 тыс. 149 человек

Коронавирус, или COVID-19, — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 2 апреля в России было зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 летальных исходов. Однако за минувшие сутки, по данным оперштаба, выявили еще 601 новый случай заражения в стране, скончались 4 человека: два в Республике Коми, один в Москве и один в Пермском крае. Впервые диагноз коронавирус был поставлен в Ингушетии и Еврейской Автономной области.

Больше всего заболевших в Москве (+448 случаев за сутки), Московской области (+34) и Краснодарском крае (17 новых случаев заражения) .

Таким образом, количество зараженных в России по состоянию на 3 апреля составляет 4 тыс. 149 человек . Коронавирус распространился на 78 регионов. За все время в стране в связи с заболеванием COVID-19 умерли 34 человека, выздоровел 281 заболевший.

На момент публикации новости известно об 1 млн 17 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 213 тыс. человек, скончались 53,2 тыс. заболевших.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)