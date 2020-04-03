Минпромторг: Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома; а рынки и ярмарки должны работать

Минпромторг разослал руководителям регионов РФ письма, в которых разъяснил требования по посещению магазинов и потребовал не прекращать работу рынков и ярмарок

Из-за ускорения распространения COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома, а 2 апреля продлил нерабочий период до 30 апреля.

На Кубани 31 марта объявили карантин. Власти обязали закрыться розничные магазины, которые не торгуют продуктами или товарами первой необходимости, ярмарки, рынки, салоны, автомойки и другие точки.

Пока карантин действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей собираются штрафовать.

На въездах в Краснодар начали проверять прописку и спецпропуска у въезжающих и выезжающих, из-за этого на постах образовались пробки. Также 2 апреля силовики начали выборочно проверять прописку на въездах в спальные районы.