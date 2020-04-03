Минпромторг: Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома; а рынки и ярмарки должны работать
Минпромторг разослал руководителям регионов РФ письма, в которых разъяснил требования по посещению магазинов и потребовал не прекращать работу рынков и ярмарок
Из-за ускорения распространения COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома, а 2 апреля продлил нерабочий период до 30 апреля.
На Кубани 31 марта объявили карантин. Власти обязали закрыться розничные магазины, которые не торгуют продуктами или товарами первой необходимости, ярмарки, рынки, салоны, автомойки и другие точки.
Пока карантин действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в ближайший магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей собираются штрафовать.
На въездах в Краснодар начали проверять прописку и спецпропуска у въезжающих и выезжающих, из-за этого на постах образовались пробки. Также 2 апреля силовики начали выборочно проверять прописку на въездах в спальные районы.
3 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров направил руководителям регионов РФ письма, в которых просит объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома, а также требует не прекращать работу рынков.
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«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — цитирует текст письма РИА «Новости».
Министр пояснил, что это необходимо, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Кроме того, ведомство указало на необходимость обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок, не допускать фактов их закрытия при соблюдении принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями.
«Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах», — подчеркивается в письме.
Также регионам следует обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продуктами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с интернет-торговлей. Это, в частности, пункты выдачи заказов интернет-магазинов и службы доставки, строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и распределительных центров, производители фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктура, обеспечивающая ремонт и техобслуживание автотранспорта.
Минпромторг также указал на необходимость обеспечить работу учреждений, осуществляющих медосмотр и оформление медкнижек для работников, которым они нужны и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов питания.
В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 человек. Всего в мире на момент выхода новости заразились 1 млн 42 тыс. человек, из них 55,2 тыс. скончались, выздоровели 222 тысячи.
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