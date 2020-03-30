Соска-пустышка, антисептик, спички и бензин. Как выглядит список товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса

Соответствующий документ появился на сайте кабмина 28 марта. Регионы имеют право изменять этот список «исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте», отметил RT .

Этот список сформирован в связи с пандемией коронавируса — возбудителя ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. На момент выхода новости в мире известно о 723,4 тыс. заболевших, выздоровело 152 тыс. человек, умерло 34 тыс. человек. Число зараженных в России 29 марта достигло 1 тыс. 534 человек, за минувшие сутки умерли четверо инфицированных. В больницах Кубани лечатся от коронавируса 15 пациентов.

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