Соска-пустышка, антисептик, спички и бензин. Как выглядит список товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса
Правительство России 28 марта утвердило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости
Соответствующий документ появился на сайте кабмина 28 марта. Регионы имеют право изменять этот список «исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте», отметил RT.
Непродовольственные товары первой необходимости по версии правительства:
- санитарно-гигиеническая маска
- антисептик для рук
- влажные и сухие салфетки
- туалетное и хозяйственное мыло
- зубная паста и щетка
- туалетная бумага
- гигиенические прокладки
- стиральный порошок
- детские подгузники
- спички и коробок от спичек
- свечи
- пеленка для новорожденного
- детский шампунь
- детский крем от опрелостей
- бутылочка для кормления
- соска-пустышка
- бензин
- дизельное топливо
- сжиженный природный газ
- зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
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Этот список сформирован в связи с пандемией коронавируса — возбудителя ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. На момент выхода новости в мире известно о 723,4 тыс. заболевших, выздоровело 152 тыс. человек, умерло 34 тыс. человек. Число зараженных в России 29 марта достигло 1 тыс. 534 человек, за минувшие сутки умерли четверо инфицированных. В больницах Кубани лечатся от коронавируса 15 пациентов.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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